В ЦИК заявили о завершении регистрации кандидатов на выборы глав регионов

По данным Памфиловой, из 75 претендентов, принесших документы на регистрацию, отказано было всего четырем. Процент отказов таким образом оказался, по ее выражению, беспрецедентно низким и составил 5,3% после 20% в 2021 г. и 34% в 2020 г. Остальные 13 из первоначально заявленных 88 претендентов документы на регистрацию не принесли. В итоге конкуренция на выборах высших должностных лиц (ВДЛ) в среднем составит пять претендентов на место, заключила председатель ЦИК.