В ЦИК заявили о завершении регистрации кандидатов на выборы глав регионов
Сегодня в России завершилась регистрация кандидатов на выборы глав регионов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.
«Завершилась регистрация кандидатов на выборы высших должностных лиц во всех 14 субъектах РФ, где они назначены», – приводит ее слова официальный Telgram-канал ЦИК России.
По данным Памфиловой, из 75 претендентов, принесших документы на регистрацию, отказано было всего четырем. Процент отказов таким образом оказался, по ее выражению, беспрецедентно низким и составил 5,3% после 20% в 2021 г. и 34% в 2020 г. Остальные 13 из первоначально заявленных 88 претендентов документы на регистрацию не принесли. В итоге конкуренция на выборах высших должностных лиц (ВДЛ) в среднем составит пять претендентов на место, заключила председатель ЦИК.
Что касается итогов регистрации в региональные заксобрания, то здесь процент отказов составил менее 5% (42 списка кандидата, два отказа). По одномандатным округам данный показатель составил 2% (826 кандидатов от 12 партий и 24 самовыдвиженца, отказано 17 претендентам).
В единый день голосования 11 сентября 2022 г. прямые выборы губернаторов пройдут в 14 субъектах.
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