Газета
Политика

В ЦИК заявили о завершении регистрации кандидатов на выборы глав регионов

Ведомости

Сегодня в России завершилась регистрация кандидатов на выборы глав регионов, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«Завершилась регистрация кандидатов  на выборы высших должностных лиц во всех 14 субъектах РФ, где они назначены», – приводит ее слова официальный Telgram-канал ЦИК России.

По данным Памфиловой, из 75 претендентов, принесших документы на регистрацию, отказано было всего четырем. Процент отказов таким образом оказался, по ее выражению, беспрецедентно низким и составил 5,3% после 20% в 2021 г. и 34% в 2020 г. Остальные 13 из первоначально заявленных 88 претендентов документы на регистрацию не принесли. В итоге конкуренция на выборах высших должностных лиц (ВДЛ) в среднем составит пять претендентов на место, заключила председатель ЦИК.

Что касается итогов регистрации в региональные заксобрания, то здесь процент отказов составил менее 5% (42 списка кандидата, два отказа). По одномандатным округам данный показатель составил 2% (826 кандидатов от 12 партий и 24 самовыдвиженца, отказано 17 претендентам).

В единый день голосования 11 сентября 2022 г. прямые выборы губернаторов пройдут в 14 субъектах.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных