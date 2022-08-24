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Главный конструктор Zala Aero предложил переоборудовать ТЦ под производство беспилотников

Ведомости

Главный конструктор «дочки» концерна «Калашников» (входит в «Ростех») Zala Aero Александр Захаров на встрече с сотрудниками предприятия предложил переоборудовать торговые центры, торговавшие западными брендами, под производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Выступление Захарова перед коллективом Zala Aero проходило в среду в Ижевске, рассказал «Ведомостям» источник в оборонно-промышленном комплексе. Представитель Zala Aero подтвердил «Ведомостям», что главный конструктор 24 августа выступил на закрытом мероприятии и предложил переоборудовать ТЦ, которые раньше торговали западными брендами, под производство беспилотников. «Ведомости» также направили запрос в «Калашников».

«Мне как человеку, рожденному и работающему в городе оружейников, было горько видеть, как построенные в советское время мощные заводы один за другим превращались в торговые центры, – заявил Захаров (цитата по Telegram-каналу NerV). – Но есть способ, как быстро и многократного увеличить выпуск беспилотных аппаратов. Нами разработана концепция переоборудования торговых центров, в которых до начала СВО торговали в основном товарами западных брендов, в заводы по конвейерному производству трех типов отечественных беспилотников».

По словам Захарова, переоборудование ТЦ под производство БПЛА позволит сохранить рабочие места и налоговые отчисления, а также увеличит объемы поставки в армию самих беспилотников.

Zala Aero – дочерняя компания концерна «Калашников», который входит в госкорпорацию «Ростех», по разработке БПЛА. В 2019 г. компания представила серию дронов-камикадзе «КУБ», «Ланцет-1», «Ланцет-2». В 2021 г. компания разработала систему «воздушного минирования» с использованием «Ланцетов». Перед открытием военно-технического форума «Армия-2022» Zala Aero продемонстрировала серийный образец БПЛА квадрокоптерного типа ZALA 421-24.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных