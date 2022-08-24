Главный конструктор Zala Aero предложил переоборудовать ТЦ под производство беспилотников

«Мне как человеку, рожденному и работающему в городе оружейников, было горько видеть, как построенные в советское время мощные заводы один за другим превращались в торговые центры, – заявил Захаров (цитата по Telegram-каналу NerV). – Но есть способ, как быстро и многократного увеличить выпуск беспилотных аппаратов. Нами разработана концепция переоборудования торговых центров, в которых до начала СВО торговали в основном товарами западных брендов, в заводы по конвейерному производству трех типов отечественных беспилотников».