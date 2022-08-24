Главный конструктор Zala Aero предложил переоборудовать ТЦ под производство беспилотников
Главный конструктор «дочки» концерна «Калашников» (входит в «Ростех») Zala Aero Александр Захаров на встрече с сотрудниками предприятия предложил переоборудовать торговые центры, торговавшие западными брендами, под производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Выступление Захарова перед коллективом Zala Aero проходило в среду в Ижевске, рассказал «Ведомостям» источник в оборонно-промышленном комплексе. Представитель Zala Aero подтвердил «Ведомостям», что главный конструктор 24 августа выступил на закрытом мероприятии и предложил переоборудовать ТЦ, которые раньше торговали западными брендами, под производство беспилотников. «Ведомости» также направили запрос в «Калашников».
«Мне как человеку, рожденному и работающему в городе оружейников, было горько видеть, как построенные в советское время мощные заводы один за другим превращались в торговые центры, – заявил Захаров (цитата по Telegram-каналу NerV). – Но есть способ, как быстро и многократного увеличить выпуск беспилотных аппаратов. Нами разработана концепция переоборудования торговых центров, в которых до начала СВО торговали в основном товарами западных брендов, в заводы по конвейерному производству трех типов отечественных беспилотников».
По словам Захарова, переоборудование ТЦ под производство БПЛА позволит сохранить рабочие места и налоговые отчисления, а также увеличит объемы поставки в армию самих беспилотников.
Zala Aero – дочерняя компания концерна «Калашников», который входит в госкорпорацию «Ростех», по разработке БПЛА. В 2019 г. компания представила серию дронов-камикадзе «КУБ», «Ланцет-1», «Ланцет-2». В 2021 г. компания разработала систему «воздушного минирования» с использованием «Ланцетов». Перед открытием военно-технического форума «Армия-2022» Zala Aero продемонстрировала серийный образец БПЛА квадрокоптерного типа ZALA 421-24.
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