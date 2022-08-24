Депутатам Госдумы компенсируют расходы на поездки в Крыму и Ростовской области

Депутаты предлагают согласовать правительству Ростовской области и совету министров республики Крым возможность «возмещения расходов, в том числе уже произведенных, по использованию служебного легкового автотранспорта депутатам Госдумы, которые работают на территории Ростовской области и в Крыму для поездок в аэропорты, расположенные в ближайших регионах. Компенсировать хотят за счет бюджетных средств в рамках установленного лимита на финансовый год.