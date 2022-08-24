Депутатам Госдумы компенсируют расходы на поездки в Крыму и Ростовской области
Депутатам Госдумы от Крыма и Ростовской области компенсируют расходы на автотранспорт для поездок в аэропорты соседних регионов из-за закрытия воздушного пространства на юге России. Соответствующие вопросы внесены в повестку заседания внеочередного совета Госдумы, который пройдет 25 августа.
Поручение проработать вопрос дал председатель Госдумы Вячеслав Володин: 1 августа по Ростовской области и 24 августа по Крыму. Ответственным за них назначен руководитель комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский.
Депутаты предлагают согласовать правительству Ростовской области и совету министров республики Крым возможность «возмещения расходов, в том числе уже произведенных, по использованию служебного легкового автотранспорта депутатам Госдумы, которые работают на территории Ростовской области и в Крыму для поездок в аэропорты, расположенные в ближайших регионах. Компенсировать хотят за счет бюджетных средств в рамках установленного лимита на финансовый год.
В повестке поясняется, что Росавиация ввела режим временного ограничения полетов в аэропорт Ростова-на-Дону и Симферополя. В частности, чтобы добраться до Ростовской области депутаты используют аэропорты Волгограда, Минеральных вод, Ставрополя. В частности, чтобы добраться до Ростовской области депутаты используют аэропорты Волгограда, Минеральных вод, Ставрополя, и тратят на это собственные средства.
Пинский на звонки «Ведомостей» не ответил. Сейчас временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.