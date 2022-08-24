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Депутатам Госдумы компенсируют расходы на поездки в Крыму и Ростовской области

Ведомости

Депутатам Госдумы от Крыма и Ростовской области компенсируют расходы на автотранспорт для поездок в аэропорты соседних регионов из-за закрытия воздушного пространства на юге России. Соответствующие вопросы внесены в повестку заседания внеочередного совета Госдумы, который пройдет 25 августа. 

Поручение проработать вопрос дал председатель Госдумы Вячеслав Володин: 1 августа по Ростовской области и 24 августа по Крыму. Ответственным за них назначен руководитель комиссии Госдумы по регламенту Виктор Пинский. 

Депутаты предлагают согласовать правительству Ростовской области и совету министров республики Крым возможность «возмещения расходов, в том числе уже произведенных, по использованию служебного легкового автотранспорта депутатам Госдумы, которые работают на территории Ростовской области и в Крыму для поездок в аэропорты, расположенные в ближайших регионах. Компенсировать хотят за счет бюджетных средств в рамках установленного лимита на финансовый год. 

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В повестке поясняется, что Росавиация ввела режим временного ограничения полетов в аэропорт Ростова-на-Дону и Симферополя. В частности, чтобы добраться до Ростовской области депутаты используют аэропорты Волгограда, Минеральных вод, Ставрополя. В частности, чтобы добраться до Ростовской области депутаты используют аэропорты Волгограда, Минеральных вод, Ставрополя, и тратят на это собственные средства. 

Пинский на звонки «Ведомостей» не ответил. Сейчас временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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