Лукашенко: белорусские самолеты переоборудованы для использования ядерного оружия
Штурмовики семейства «Су», стоящие на вооружении ВВС Белоруссии, переоборудованы для использования ядерного оружия, сообщил журналистам президент республики Александр Лукашенко.
«Мы когда-то с [Владимиром] Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты "Су" для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово», – приводит его слова агентство «БелТА».
Лукашенко также предостерег страны Запада от провокаций на границе с Белоруссией, отметив, что все ключевые цели и центры принятия решений на Западе определены ВС республики. Вместе с тем он признал, что, например, Польша на данный момент не нагнетает обстановку на границе. По мнению Лукашенко, будущее Евросоюза связано с сотрудничеством с Москвой и Минском.
«Все ресурсы здесь. Берите, переваривайте, вместе будем жить и работать – и Америка исчезнет с радаров. Вот они этого боятся», – добавил он.
На июньской встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге Лукашенко рассказал, что Минск «очень беспокоят вопросы полетов самолетов США и натовских, которые тренируются нести ядерные боеголовки и ядерные заряды», попросив рассмотреть вопрос «зеркального ответа».
Путин, в свою очередь, предложил переоборудовать для применения ядерного оружия штурмовики Су-25 и начать подготовку белорусских пилотов для них, а также пообещал поставить в ближайшие месяцы Белоруссии ракетные комплексы «Искандер-М», крылатые и баллистические ракеты которого могут быть носителями ядерных боеголовок.
Как говорил тогда источник «Ведомостей», Су-25 действительно может рассматриваться как носитель тактической ядерной бомбы, но вряд ли модернизации для этих целей надо подвергать все имеющиеся у Белоруссии самолеты. По данным справочника Military Balance за 2021 г., Белоруссия располагает 22 штурмовиками Су-25.
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