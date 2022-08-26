Лукашенко: белорусские самолеты переоборудованы для использования ядерного оружия

Лукашенко также предостерег страны Запада от провокаций на границе с Белоруссией, отметив, что все ключевые цели и центры принятия решений на Западе определены ВС республики. Вместе с тем он признал, что, например, Польша на данный момент не нагнетает обстановку на границе. По мнению Лукашенко, будущее Евросоюза связано с сотрудничеством с Москвой и Минском.