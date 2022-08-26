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Лукашенко: белорусские самолеты переоборудованы для использования ядерного оружия

Ведомости

Штурмовики семейства «Су», стоящие на вооружении ВВС Белоруссии, переоборудованы для использования ядерного оружия, сообщил журналистам президент республики Александр Лукашенко.

«Мы когда-то с [Владимиром] Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты "Су" для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово», – приводит его слова агентство «БелТА».

Лукашенко также предостерег страны Запада от провокаций на границе с Белоруссией, отметив, что все ключевые цели и центры принятия решений на Западе определены ВС республики. Вместе с тем он признал, что, например, Польша на данный момент не нагнетает обстановку на границе. По мнению Лукашенко, будущее Евросоюза связано с сотрудничеством с Москвой и Минском.

«Все ресурсы здесь. Берите, переваривайте, вместе будем жить и работать – и Америка исчезнет с радаров. Вот они этого боятся», – добавил он.

На июньской встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге Лукашенко рассказал, что Минск «очень беспокоят вопросы полетов самолетов США и натовских, которые тренируются нести ядерные боеголовки и ядерные заряды», попросив рассмотреть вопрос «зеркального ответа».

Путин, в свою очередь, предложил переоборудовать для применения ядерного оружия штурмовики Су-25 и начать подготовку белорусских пилотов для них, а также пообещал поставить в ближайшие месяцы Белоруссии ракетные комплексы «Искандер-М», крылатые и баллистические ракеты которого могут быть носителями ядерных боеголовок.

Как говорил тогда источник «Ведомостей», Су-25 действительно может рассматриваться как носитель тактической ядерной бомбы, но вряд ли модернизации для этих целей надо подвергать все имеющиеся у Белоруссии самолеты. По данным справочника Military Balance за 2021 г., Белоруссия располагает 22 штурмовиками Су-25.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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