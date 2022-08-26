Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций против России

21 июля Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против России. Под ограничения попали ряд чиновников, актеров и российских организаций. Всего в списке оказалось 57 человек, в числе которых мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Владимир Машков и Сергей Безруков и др. Основным ограничением седьмого пакета стал запрет на прямой и косвенный импорт, а также покупку и передачу золота, если оно имеет российское происхождение и экспортировано из РФ.