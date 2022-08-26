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Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций против России

Ведомости

Правительство Норвегии приняло решение присоединиться к седьмому пакету санкций, принятому в Евросоюзе 21 июля 2022 г., сообщает сайт норвежского правительства.

«Пакет санкций, принятый ЕС 21 июля 2022 года, был включен в норвежское законодательство и сегодня вступает в силу в Норвегии», — говорится в тексте заявления.

«Мы снова стоим на стороне ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на российское правительство и ее элиту», — заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд. Целью санкций в заявлении названо снижение способности России финансировать спецоперацию на Украине.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что западные страны усиливают санкционное давление на Россию и Белоруссию и при этом сами ощущают негативные последствия от этих мер. По его мнению, глобальный кризис продовольствия стал прямым следствием действий западных государств, как и изменчивая экономическая ситуация в мире.

21 июля Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против России. Под ограничения попали ряд чиновников, актеров и российских организаций. Всего в списке оказалось 57 человек, в числе которых мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Владимир Машков и Сергей Безруков и др. Основным ограничением седьмого пакета стал запрет на прямой и косвенный импорт, а также покупку и передачу золота, если оно имеет российское происхождение и экспортировано из РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных