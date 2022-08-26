Норвегия присоединилась к седьмому пакету санкций против России
Правительство Норвегии приняло решение присоединиться к седьмому пакету санкций, принятому в Евросоюзе 21 июля 2022 г., сообщает сайт норвежского правительства.
«Пакет санкций, принятый ЕС 21 июля 2022 года, был включен в норвежское законодательство и сегодня вступает в силу в Норвегии», — говорится в тексте заявления.
«Мы снова стоим на стороне ЕС в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на российское правительство и ее элиту», — заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельд. Целью санкций в заявлении названо снижение способности России финансировать спецоперацию на Украине.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что западные страны усиливают санкционное давление на Россию и Белоруссию и при этом сами ощущают негативные последствия от этих мер. По его мнению, глобальный кризис продовольствия стал прямым следствием действий западных государств, как и изменчивая экономическая ситуация в мире.
21 июля Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против России. Под ограничения попали ряд чиновников, актеров и российских организаций. Всего в списке оказалось 57 человек, в числе которых мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Владимир Машков и Сергей Безруков и др. Основным ограничением седьмого пакета стал запрет на прямой и косвенный импорт, а также покупку и передачу золота, если оно имеет российское происхождение и экспортировано из РФ.
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