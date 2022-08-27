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Политика

Великобритания передаст Украине шесть подводных беспилотников

Ведомости

Великобритания поставит Украине подводные беспилотники для разминирования подходов к портам в Черном море для обеспечения вывоза зерна из страны, сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное заявлении министерства обороны королевства.

Отмечается, что всего Украине будут переданы шесть беспилотных подводных аппаратов: три из них будут взяты из запасов британских ВС, а остальные будут дополнительно закуплены у оборонных компаний. Эти аппараты могут действовать на глубине до 100 метров, помогая обнаружить мину с помощью сенсоров.

Кроме того, британская сторона совместно с США в ближайшие месяцы будет обучать военнослужащих ВМС Украины обращению с подводными беспилотниками. В минобороны королевства уточнили, что первая группа украинских военнослужащих уже приступила к занятиям.

«Это важное оборудование, и обучение поможет Украине обезопасить свои воды, облегчить вывоз зерна в другие страны, а также позволит нам поддержать ВСУ в защите береговой линии и ее портов», — заявил британский министр обороны Бен Уоллес.

25 августа Великобритания подписала с Украиной соглашение о предоставлении помощи в восстановлении инфраструктуры. Отмечается, что в рамках подписанного соглашения Великобритания предоставит Украине помощь экспертов из британских частных компаний и предприятий в вопросах восстановления аэропортов, взлетно-посадочных полос и портов.

Как уточнили в пресс-службе британского правительства, на данный момент общая сумма помощи, выделенной Украине Великобританией, составляет почти 4 млрд фунтов стерлингов в виде многосторонних кредитных гарантий и более 100 млн фунтов двусторонней поддержки.

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Накануне подавший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 54 млн фунтов стерлингов. В него вошли 200 современных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), боеприпасы, а также 850 запускаемых вручную микродронов Black Hornet, которые разработаны для использования в городах и деревнях.

Ранее сообщалось, что США, в свою очередь, выделят Украине $89 млн на подготовку саперов, которые должны будут заняться разминированием территории. Предполагается, что из выделяемых США средств часть пойдет на подготовку 100 групп украинских саперов, тогда как остальная часть предназначена для закупки необходимого оборудования, включая металлодетекторы, средства индивидуальной защиты, а также специальный транспорт. Речь идет о разминировании только наземных мин.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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