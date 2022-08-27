Великобритания передаст Украине шесть подводных беспилотников

Отмечается, что всего Украине будут переданы шесть беспилотных подводных аппаратов: три из них будут взяты из запасов британских ВС, а остальные будут дополнительно закуплены у оборонных компаний. Эти аппараты могут действовать на глубине до 100 метров, помогая обнаружить мину с помощью сенсоров.