Украина получила беспрецедентный по размеру пакет военной помощи США

Украина получила беспрецедентный по размеру пакет военной помощи СШАНо ход военных действий он не переломит
Администрация США предоставляет самый большой одномоментный пакет военной помощи Украине. Как говорится в заявлении президента США Джо Байдена, приуроченном к Дню независимости Украины 24 августа, этот пакет составит $2,98 млрд. «Это позволит Украине получить системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, средства для борьбы с беспилотниками и радары, чтобы она могла продолжать защищать себя в долгосрочной перспективе», – говорится в заявлении.
Конкретные типы вооружений в заявлении Байдена не приводятся. Но, по информации Bloomberg, в пакет входит 245 000 снарядов калибра 155 мм, 65 000 калибра 105 мм, контрбатарейные радары, беспилотники и другое оборудование.
Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам