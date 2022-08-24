Украина получила беспрецедентный по размеру пакет военной помощи США

Администрация США предоставляет самый большой одномоментный пакет военной помощи Украине. Как говорится в заявлении президента США Джо Байдена, приуроченном к Дню независимости Украины 24 августа, этот пакет составит $2,98 млрд. «Это позволит Украине получить системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, средства для борьбы с беспилотниками и радары, чтобы она могла продолжать защищать себя в долгосрочной перспективе», – говорится в заявлении.