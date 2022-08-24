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Украина получила беспрецедентный по размеру пакет военной помощи США

Но ход военных действий он не переломит
Анна Фомина Алексей Никольский
США объявили о беспрецедентном пакете военной помощи Украине на сумму в $2,98 млрд. / АР

Администрация США предоставляет самый большой одномоментный пакет военной помощи Украине. Как говорится в заявлении президента США Джо Байдена, приуроченном к Дню независимости Украины 24 августа, этот пакет составит $2,98 млрд. «Это позволит Украине получить системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы, средства для борьбы с беспилотниками и радары, чтобы она могла продолжать защищать себя в долгосрочной перспективе», – говорится в заявлении.

Конкретные типы вооружений в заявлении Байдена не приводятся. Но, по информации Bloomberg, в пакет входит 245 000 снарядов калибра 155 мм, 65 000 калибра 105 мм, контрбатарейные радары, беспилотники и другое оборудование.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных