Кириенко заявил, что в школах Донбасса к 1 сентября появится вооруженная охрана
В каждой школе Донбасса и территорий Украины, которые находятся под контролем России, с начала учебного года будет работать вооруженная охрана, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«Президент [РФ] дал отдельное поручение МВД, Росгвардии обеспечить меры охраны и безопасности всех школ во всех пяти регионах. Это означает, что в каждой школе с 1 сентября должно быть постоянно минимум два человека вооруженной охраны. Это и Росгвардия, и МВД России, и МВД ДНР и ЛНР, и специально отобранные лицензированные частные охранные предприятия», — сказал Кириенко в видеообращении к учителям Донбасса на практикуме в «Сириусе» (цитата по ТАСС).
По его словам, для обеспечения школ охраной Россией выделено специальное финансирование. Кириенко добавил, не все учреждения смогут начать полноценную работу, поскольку в некоторых районах продолжаются обстрелы.
Обучение в отдельных районах ДНР, Херсонской области и части районов Запорожской области будет комбинированным, уточнил первый замруководителя администрации президента.
«Получится такая комбинированная история, что либо школа 1 сентября начинает работать, потом переходит на дистанционную или смешанную систему, или ребятишек будем перевозить в школы ближайших районов, где спокойно», — сказал Кириенко.
Переход на единые российские учебные программы в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) займет пять лет, заявил ранее министр просвещения России Сергей Кравцов. В ДНР с 1 сентября начнут работу 584 школы и 34 000 педагогов. По словам Кравцова, на учебу в республике в этом году пойдут 160 000 школьников.
В министерстве добавили, что по линии Минпросвещения педагоги ЛНР и ДНР проходят переобучение по российским образовательным стандартам, школы снабжаются учебниками и художественной литературой.
1 июня российское правительство одобрило проект соглашения между Россией и ДНР о взаимном признании образования и квалификаций. 6 июля кабмин одобрил подписание аналогичного документа с ЛНР.