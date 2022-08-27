Кириенко заявил, что в школах Донбасса к 1 сентября появится вооруженная охрана

«Президент [РФ] дал отдельное поручение МВД, Росгвардии обеспечить меры охраны и безопасности всех школ во всех пяти регионах. Это означает, что в каждой школе с 1 сентября должно быть постоянно минимум два человека вооруженной охраны. Это и Росгвардия, и МВД России, и МВД ДНР и ЛНР, и специально отобранные лицензированные частные охранные предприятия», — сказал Кириенко в видеообращении к учителям Донбасса на практикуме в «Сириусе» (цитата по ТАСС).