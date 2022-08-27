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Кириенко заявил, что в школах Донбасса к 1 сентября появится вооруженная охрана

Ведомости

В каждой школе Донбасса и территорий Украины, которые находятся под контролем России, с начала учебного года будет работать вооруженная охрана, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«Президент [РФ] дал отдельное поручение МВД, Росгвардии обеспечить меры охраны и безопасности всех школ во всех пяти регионах. Это означает, что в каждой школе с 1 сентября должно быть постоянно минимум два человека вооруженной охраны. Это и Росгвардия, и МВД России, и МВД ДНР и ЛНР, и специально отобранные лицензированные частные охранные предприятия», — сказал Кириенко в видеообращении к учителям Донбасса на практикуме в «Сириусе» (цитата по ТАСС).

По его словам, для обеспечения школ охраной Россией выделено специальное финансирование. Кириенко добавил, не все учреждения смогут начать полноценную работу, поскольку в некоторых районах продолжаются обстрелы. 

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Обучение в отдельных районах ДНР, Херсонской области и части районов Запорожской области будет комбинированным, уточнил первый замруководителя администрации президента. 

«Получится такая комбинированная история, что либо школа 1 сентября начинает работать, потом переходит на дистанционную или смешанную систему, или ребятишек будем перевозить в школы ближайших районов, где спокойно», — сказал Кириенко.

Переход на единые российские учебные программы в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) займет пять лет, заявил ранее министр просвещения России Сергей Кравцов. В ДНР с 1 сентября начнут работу 584 школы и 34 000 педагогов. По словам Кравцова, на учебу в республике в этом году пойдут 160 000 школьников.

В министерстве добавили, что по линии Минпросвещения педагоги ЛНР и ДНР проходят переобучение по российским образовательным стандартам, школы снабжаются учебниками и художественной литературой.

1 июня российское правительство одобрило проект соглашения между Россией и ДНР о взаимном признании образования и квалификаций. 6 июля кабмин одобрил подписание аналогичного документа с ЛНР.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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