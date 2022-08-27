Защита Ассанжа подала апелляцию на решение Великобритании о его экстрадиции
Защита основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа направила повторную апелляцию в Высокий суд Лондона на решение главы о его экстрадиции в США. Ответчиками названы правительство США и глава МВД Великобритании Прити Пател.
«Джулиан Ассанж подал очередную апелляцию против экстрадиции в США», — говорится в сообщении на сайте WikiLeaks. В нем также отмечается, что жалоба включает в себя «значимые новые свидетельства» по делу, которые должны сыграть в пользу журналиста.
В июне 2022 г. министр внутренних дел Великобритании Прити Пател одобрила экстрадицию основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в США. «17 июня, после рассмотрения как Магистратским судом, так и Высоким судом, было принято решение об экстрадиции г-на Джулиана Ассанжа в США. Мистер Ассанж сохраняет за собой обычное 14-дневное право на апелляцию», — сообщило МВД страны. Reuters пояснило, что Ассанж может подать апелляцию в Высокий суд Лондона или попытаться передать свое дело в Верховный суд Великобритании. Однако если апелляцию отклонят, Ассанжа должны будут экстрадировать в течение 28 дней.
20 апреля Вестминстерский магистральный суд Великобритании выдал ордер на экстрадицию Ассанжа в США, однако окончательное решение должна была принять Пател. В январе прошлого года Вестминстерский суд отклонил запрос минюста США на выдачу Ассанжа из-за опасений за психическое здоровье осужденного. Позднее минюст подал апелляцию, и в декабре Апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил экстрадировать основателя WikiLeaks.
Власти США пытаются добиться выдачи основателя Wikileaks с момента его задержания в 2019 г. Ассанжу предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы. Они связаны с публикацией WikiLeaks десятков тысяч секретных документов правительства США, в том числе дипломатической переписки и информации о преступлениях американской армии в третьих странах.
50-летний Ассанж с апреля 2019 г. содержится в тюрьме Белмарш в Лондоне, куда его отправили из-за неявки в суд в 2012 г. Тогда против Ассанжа выдвинули в Швеции обвинения в сексуальном насилии, которые он назвал заказными. Позднее дело было закрыто. Ассанжа задержали в Великобритании, однако отпустили под залог. Властям Великобритании предстояло решить вопрос о его экстрадиции, однако Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, где получил политическое убежище.