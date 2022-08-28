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Минобороны заявило о двух обстрелах ВСУ Запорожской АЭС за сутки

Ведомости

За последние сутки артиллерийские подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) дважды обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщает пресс-служба Минобороны России. Киев продолжает «провокации» с целью создания техногенной ядерной катастрофы на ЗАЭС, считают в ведомстве.

По данным Минобороны, ВСУ выпустили девять снарядов, три из которых упали в районе спецкорпуса № 2. В нем хранятся новое ядерное топливо фирмы ТВЭЛ и твердые радиоактивные отходы, говорится в сообщении. Снаряды также повредили осколками линии трубопроводов на территории станции.

«В результате второго обстрела один снаряд упал в районе 6-го энергоблока, а пять других – напротив шестой блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение данного реактора», — отмечается в заявлении оборонного ведомства.

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Обстреливавшие АЭС подразделения ВСУ были подавлены ответным огнем, добавили в Минобороны. Сейчас персонал станции осуществляет контроль ее технического состояния и обеспечивает ее функционирование. Радиационная обстановка в районе АЭС находится в норме. По данным Минобороны, украинская артиллерия обстреляла территорию АЭС из села Марьевка Днепропетровской области.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что миссия МАГАТЭ может прибыть на ЗАЭС в начале следующей недели. По данным издания, миссия может привезти на ЗАЭС запасные части, устройства для контроля за радиацией и другие инструменты «на фоне опасений, что боевые действия в этом районе, повредившие линии электропередачи и вызвавшие пожары на объекте, могут привести к ядерной катастрофе».

В ходе спецоперации российская армия взяла под контроль часть Запорожской области Украины, в том числе Энергодар, где расположена крупнейшая в Европе атомная электростанция — ЗАЭС. Минобороны неоднократно сообщало, что ВСУ ведут обстрелы Энергодара, окрестных сел и прилегающей к городу территории ЗАЭС.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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