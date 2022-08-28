Минобороны заявило о двух обстрелах ВСУ Запорожской АЭС за сутки
За последние сутки артиллерийские подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) дважды обстреляли территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщает пресс-служба Минобороны России. Киев продолжает «провокации» с целью создания техногенной ядерной катастрофы на ЗАЭС, считают в ведомстве.
«В результате второго обстрела один снаряд упал в районе 6-го энергоблока, а пять других – напротив шестой блочной насосной станции, обеспечивающей охлаждение данного реактора», — отмечается в заявлении оборонного ведомства.
Обстреливавшие АЭС подразделения ВСУ были подавлены ответным огнем, добавили в Минобороны. Сейчас персонал станции осуществляет контроль ее технического состояния и обеспечивает ее функционирование. Радиационная обстановка в районе АЭС находится в норме. По данным Минобороны, украинская артиллерия обстреляла территорию АЭС из села Марьевка Днепропетровской области.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что миссия МАГАТЭ может прибыть на ЗАЭС в начале следующей недели. По данным издания, миссия может привезти на ЗАЭС запасные части, устройства для контроля за радиацией и другие инструменты «на фоне опасений, что боевые действия в этом районе, повредившие линии электропередачи и вызвавшие пожары на объекте, могут привести к ядерной катастрофе».
В ходе спецоперации российская армия взяла под контроль часть Запорожской области Украины, в том числе Энергодар, где расположена крупнейшая в Европе атомная электростанция — ЗАЭС. Минобороны неоднократно сообщало, что ВСУ ведут обстрелы Энергодара, окрестных сел и прилегающей к городу территории ЗАЭС.