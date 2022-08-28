Минобороны заявило о двух обстрелах ВСУ Запорожской АЭС за сутки

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что миссия МАГАТЭ может прибыть на ЗАЭС в начале следующей недели. По данным издания, миссия может привезти на ЗАЭС запасные части, устройства для контроля за радиацией и другие инструменты «на фоне опасений, что боевые действия в этом районе, повредившие линии электропередачи и вызвавшие пожары на объекте, могут привести к ядерной катастрофе».