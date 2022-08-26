Миссия МАГАТЭ может прибыть на Запорожскую АЭС на следующей неделе
Миссия международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) может прибыть на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) в начале следующей недели, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к переговорам.
Детали поездки уточняются. По данным издания, миссия может привести на ЗАЭС запасные части, устройства для контроля за радиацией и другие инструменты «на фоне опасений, что боевые действия в этом районе, повредившие линии электропередач и вызвавшие пожары на объекте, могут привести к ядерной катастрофе».
16 августа стало известно о начале подготовки второй миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Спустя неделю директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия может состояться в течение нескольких дней в случае успешных переговоров.
25 августа издание Bloomberg сообщило, что поездка экспертов на ЗАЭС состоится не позднее 5 сентября. В тот же день Гросси заявил, что лично возглавит эту миссию. По его словам, она прибудет на станцию в ближайшие дни. 26 августа гендиректор МАГАТЭ допустил, что присутствие миссии на станции может стать постоянным. Он также отметил сложность предстоящей поездки. По его словам, прибытие экспертов на объект через зону боевых действий осуществить не так просто. Гросси добавил, что необходимо выбрать безопасный маршрут и получить поддержку ООН, которая поможет добраться экспертам до ЗАЭС. Президент Франции Эммануэль Макрон также сообщил, что страна получила от России и Украины гарантии безопасности для миссии.
В ходе спецоперации российская армия взяла под контроль часть Запорожской области Украины, в том числе Энергодар, где расположена крупнейшая в Европе атомная электростанция — ЗАЭС. Сейчас ВСУ регулярно ведут обстрелы Энергодара, окрестных сел и прилегающей к городу территории ЗАЭС.