Миссия МАГАТЭ может прибыть на Запорожскую АЭС на следующей неделе

25 августа издание Bloomberg сообщило, что поездка экспертов на ЗАЭС состоится не позднее 5 сентября. В тот же день Гросси заявил, что лично возглавит эту миссию. По его словам, она прибудет на станцию в ближайшие дни. 26 августа гендиректор МАГАТЭ допустил, что присутствие миссии на станции может стать постоянным. Он также отметил сложность предстоящей поездки. По его словам, прибытие экспертов на объект через зону боевых действий осуществить не так просто. Гросси добавил, что необходимо выбрать безопасный маршрут и получить поддержку ООН, которая поможет добраться экспертам до ЗАЭС. Президент Франции Эммануэль Макрон также сообщил, что страна получила от России и Украины гарантии безопасности для миссии.