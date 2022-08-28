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Афганистан анонсировал подписание соглашения с Россией по поставкам нефти

Ведомости

Афганистан в ближайшее время подпишет соглашение с Россией о поставках Кабулу нефти и газа, передает издание TOLOnews со ссылкой на министерство торговли и промышленности Афганистана. 

Отмечается, что Афганистан, к власти в котором год назад пришли представители «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в России), импортирует большую часть продовольствия и нефти из России. Товарооборот между двумя странами достигает $200 млн в год.

Исполняющий обязанности министра торговли и промышленности Нооруддин Азизи по возвращении из РФ сообщил, что большинство афганских и российских банков находятся под санкциями, поэтому перевод денег будет происходить через третью страну. По информации торгово-инвестиционной палаты Афганистана, из-за санкций объем торговли между Кабулом и Москвой сократился.

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Издание также пишет, что Азизи во время своего визита встречался с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Его официально пригласили посетить Афганистан. И. о. министра заявил, что представители России могут нанести ответный визит в ближайшее время и тогда стороны подпишут «официальные договоренности».

Делегация афганского минпромторга 14 августа прибыла в Москву на переговоры. По словам посла России в Кабуле Дмитрия Жирнова, на обсуждение были вынесены вопросы о поставках нефти, пшеницы и подсолнечного масла.

13 мая временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал заявил, что страна намерена расширять экономическое сотрудничество с Россией, особенно по вопросам закупок газа и нефти. Президент РФ Владимир Путин одобрил выделение определенного количества зерна Афганистану в случае необходимости.

Также делегация из Афганистана в июне принимала участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Тогда глава торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадюнис Хоссейн сообщал о намерении Афганистана закупить у России 5000 т нефти и 2 млн т зерна.

В августе 2021 г., после вывода из страны американских войск, к власти в Афганистане пришли представители «Талибана». С тех пор Москва официально не признала «Талибан» в качестве легитимной власти Афганистана, но сотрудничает с представителями движения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных