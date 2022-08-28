Афганистан анонсировал подписание соглашения с Россией по поставкам нефти

Издание также пишет, что Азизи во время своего визита встречался с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Его официально пригласили посетить Афганистан. И. о. министра заявил, что представители России могут нанести ответный визит в ближайшее время и тогда стороны подпишут «официальные договоренности».