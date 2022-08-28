Газета
Политика

Times: Великобритания прекратит финансовую поддержку армии Украины к концу года

Ведомости

Финансовая поддержка армии Украины со стороны Великобритании прекратится к концу года, так как ресурсы королевства, выделенные для этих целей, иссякнут, сообщает газета Times со ссылкой на источник в британском министерстве обороны.

«В Великобритании заканчивается оружие, которое она может передать Украине. Реальность такова, что финансовый вклад Соединенного Королевства иссякнет к концу года», — говорится в публикации газеты (цитата по «РИА Новости»).

Издание отмечает, что новому премьер-министру, который придет на место подавшего в отставку Бориса Джонсона, предстоит решить, насколько целесообразно ли тратить на поддержку Киева «миллиарды фунтов стерлингов» в нынешней экономической ситуации.

25 августа Великобритания подписала с Украиной соглашение о предоставлении помощи в восстановлении инфраструктуры. Отмечается, что в рамках подписанного соглашения Великобритания предоставит Украине помощь экспертов из британских частных компаний и предприятий в вопросах восстановления аэропортов, взлетно-посадочных полос и портов. Как уточнили в пресс-службе британского правительства, на данный момент общая сумма помощи, выделенной Украине Великобританией, составляет почти 4 млрд фунтов стерлингов в виде многосторонних кредитных гарантий и более 100 млн фунтов двусторонней поддержки.

Ранее Борис Джонсон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 54 млн фунтов стерлингов. В него вошли 200 современных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), боеприпасы, а также 850 запускаемых вручную микродронов Black Hornet, которые разработаны для использования в городах и деревнях.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных