Times: Великобритания прекратит финансовую поддержку армии Украины к концу года

25 августа Великобритания подписала с Украиной соглашение о предоставлении помощи в восстановлении инфраструктуры. Отмечается, что в рамках подписанного соглашения Великобритания предоставит Украине помощь экспертов из британских частных компаний и предприятий в вопросах восстановления аэропортов, взлетно-посадочных полос и портов. Как уточнили в пресс-службе британского правительства, на данный момент общая сумма помощи, выделенной Украине Великобританией, составляет почти 4 млрд фунтов стерлингов в виде многосторонних кредитных гарантий и более 100 млн фунтов двусторонней поддержки.