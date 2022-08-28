Times: Великобритания прекратит финансовую поддержку армии Украины к концу года
Финансовая поддержка армии Украины со стороны Великобритании прекратится к концу года, так как ресурсы королевства, выделенные для этих целей, иссякнут, сообщает газета Times со ссылкой на источник в британском министерстве обороны.
«В Великобритании заканчивается оружие, которое она может передать Украине. Реальность такова, что финансовый вклад Соединенного Королевства иссякнет к концу года», — говорится в публикации газеты (цитата по «РИА Новости»).
Издание отмечает, что новому премьер-министру, который придет на место подавшего в отставку Бориса Джонсона, предстоит решить, насколько целесообразно ли тратить на поддержку Киева «миллиарды фунтов стерлингов» в нынешней экономической ситуации.
25 августа Великобритания подписала с Украиной соглашение о предоставлении помощи в восстановлении инфраструктуры. Отмечается, что в рамках подписанного соглашения Великобритания предоставит Украине помощь экспертов из британских частных компаний и предприятий в вопросах восстановления аэропортов, взлетно-посадочных полос и портов. Как уточнили в пресс-службе британского правительства, на данный момент общая сумма помощи, выделенной Украине Великобританией, составляет почти 4 млрд фунтов стерлингов в виде многосторонних кредитных гарантий и более 100 млн фунтов двусторонней поддержки.
Ранее Борис Джонсон объявил о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 54 млн фунтов стерлингов. В него вошли 200 современных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), боеприпасы, а также 850 запускаемых вручную микродронов Black Hornet, которые разработаны для использования в городах и деревнях.