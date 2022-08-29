Помпео рассказал об угрозе для США на фоне вывода войск из Афганистана
Решение президента США Джо Байдена о выводе войск из Афганистана привело к существенному риску повторения терактов 11 сентября 2001 г., заявил бывший госсекретарь Соединенных Штатов и экс-руководитель ЦРУ Майк Помпео в интервью радио Cats Roundtable.
«Мы с большей вероятностью подвергнемся нападению, как это было в Нью-Йорке 20 лет назад. Прошел уже год с того времени, когда все увидели своими глазами, что американцы позади. Тринадцать американцев погибли. Афганцы цеплялись за американские самолеты, когда мы, поджав хвосты, бежали из этой страны», – отметил Помпео (цитата по ТАСС).
США вторглись в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 г., после продолжительного вооруженного конфликта силы Соединенных Штатов были выведены из страны в августе 2021 г. После вывода из страны американских войск к власти в Афганистане пришли представители запрещенной в России террористической организации «Талибан». Новые власти ввели строгие законы шариата, большинство из которых коснулись женщин. Например, последним запретили работать вместе с мужчинами, заниматься спортом и обучать представителей противоположного пола, а девочкам — ходить в школу.
После вывода войск три конгрессмена-республиканца внесли на рассмотрение законопроект о расследовании обстоятельств вывода американских войск из Афганистана. Конгрессмены в том числе потребовали выяснить, почему военная техника США на миллиарды долларов оказалась в распоряжении представителей талибов и насколько эффективна была кампания по эвакуации из Афганистана американского личного состава и личного состава союзников. В октябре 2021 г. Politico со ссылкой на источники в ведомстве и американском конгрессе сообщило, что госдепартамент США начал расследование действий администрации Байдена, связанных с выводом американского контингента из Афганистана.
В июне 2022 г. президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Туркмении Сердаром Бердымухамедовым заявил, что США и их союзники по коалиции должны взять на себя основные обязательства и расходы по постконфликтному восстановлению Афганистана.