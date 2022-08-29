Помпео рассказал об угрозе для США на фоне вывода войск из Афганистана

После вывода войск три конгрессмена-республиканца внесли на рассмотрение законопроект о расследовании обстоятельств вывода американских войск из Афганистана. Конгрессмены в том числе потребовали выяснить, почему военная техника США на миллиарды долларов оказалась в распоряжении представителей талибов и насколько эффективна была кампания по эвакуации из Афганистана американского личного состава и личного состава союзников. В октябре 2021 г. Politico со ссылкой на источники в ведомстве и американском конгрессе сообщило, что госдепартамент США начал расследование действий администрации Байдена, связанных с выводом американского контингента из Афганистана.