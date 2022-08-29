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Помпео рассказал об угрозе для США на фоне вывода войск из Афганистана

Ведомости

Решение президента США Джо Байдена о выводе войск из Афганистана привело к существенному риску повторения терактов 11 сентября 2001 г., заявил бывший госсекретарь Соединенных Штатов и экс-руководитель ЦРУ Майк Помпео в интервью радио Cats Roundtable.

«Мы с большей вероятностью подвергнемся нападению, как это было в Нью-Йорке 20 лет назад. Прошел уже год с того времени, когда все увидели своими глазами, что американцы позади. Тринадцать американцев погибли. Афганцы цеплялись за американские самолеты, когда мы, поджав хвосты, бежали из этой страны», – отметил Помпео (цитата по ТАСС).

США вторглись в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 г., после продолжительного вооруженного конфликта силы Соединенных Штатов были выведены из страны в августе 2021 г. После вывода из страны американских войск к власти в Афганистане пришли представители запрещенной в России террористической организации «Талибан». Новые власти ввели строгие законы шариата, большинство из которых коснулись женщин. Например, последним запретили работать вместе с мужчинами, заниматься спортом и обучать представителей противоположного пола, а девочкам — ходить в школу.

После вывода войск три конгрессмена-республиканца внесли на рассмотрение законопроект о расследовании обстоятельств вывода американских войск из Афганистана. Конгрессмены в том числе потребовали выяснить, почему военная техника США на миллиарды долларов оказалась в распоряжении представителей талибов и насколько эффективна была кампания по эвакуации из Афганистана американского личного состава и личного состава союзников. В октябре 2021 г. Politico со ссылкой на источники в ведомстве и американском конгрессе сообщило, что госдепартамент США начал расследование действий администрации Байдена, связанных с выводом американского контингента из Афганистана.

В июне 2022 г. президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Туркмении Сердаром Бердымухамедовым заявил, что США и их союзники по коалиции должны взять на себя основные обязательства и расходы по постконфликтному восстановлению Афганистана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных