Путин: США должны взять на себя основные обязательства по восстановлению Афганистана
США и их союзники по коалиции должны взять на себя основные обязательства и расходы по постконфликтному восстановлению Афганистана, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.
«По нашему твердому убеждению, основные обязательства по реконструкции Афганистана, в первую очередь финансовые, должны взять на себя США и их союзники, чье двадцатилетнее присутствие и привело эту страну к критической черте», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.
Путин отметил, что российская сторона готова продолжать совместную с Туркменией и другими партнерами работу, в том числе в рамках московского формата консультаций, по постконфликтному восстановлению Афганистана и интеграции этой страны в региональные инфраструктурные и логистические проекты.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее призвал содействовать скорейшей разморозке незаконно заблокированных США афганских активов. Он также выступил за налаживание более плотной координации в целях выработки единой линии на афганском направлении, активизацию усилий по увеличению объемов международной гуманитарной помощи Афганистану и по организации ее доставки в страну.
13 мая временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал заявил, что страна намерена расширять экономическое сотрудничество с Россией, особенно по вопросам закупок газа и нефти. По его словам, реализации проекта газопровода ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия) больше ничего не угрожает.
В августе 2021 г. после вывода из страны американских войск к власти в Афганистане пришли представители запрещенной в России террористической организации «Талибан». Москва официально не признает «Талибан» в качестве легитимной власти Афганистана, однако сотрудничает с представителями движения.