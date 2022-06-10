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Путин: США должны взять на себя основные обязательства по восстановлению Афганистана

Ведомости

США и их союзники по коалиции должны взять на себя основные обязательства и расходы по постконфликтному восстановлению Афганистана, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.

«По нашему твердому убеждению, основные обязательства по реконструкции Афганистана, в первую очередь финансовые, должны взять на себя США и их союзники, чье двадцатилетнее присутствие и привело эту страну к критической черте», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Путин отметил, что российская сторона готова продолжать совместную с Туркменией и другими партнерами работу, в том числе в рамках московского формата консультаций, по постконфликтному восстановлению Афганистана и интеграции этой страны в региональные инфраструктурные и логистические проекты.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев ранее призвал содействовать скорейшей разморозке незаконно заблокированных США афганских активов. Он также выступил за налаживание более плотной координации в целях выработки единой линии на афганском направлении, активизацию усилий по увеличению объемов международной гуманитарной помощи Афганистану и по организации ее доставки в страну.

13 мая временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал заявил, что страна намерена расширять экономическое сотрудничество с Россией, особенно по вопросам закупок газа и нефти. По его словам, реализации проекта газопровода ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия) больше ничего не угрожает.  

В августе 2021 г. после вывода из страны американских войск к власти в Афганистане пришли представители запрещенной в России террористической организации «Талибан». Москва официально не признает «Талибан» в качестве легитимной власти Афганистана, однако сотрудничает с представителями движения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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