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Представитель Афганистана заявил о планах страны закупать у России газ и нефть

Ведомости

Афганистан намерен расширять экономическое сотрудничество с Россией, особенно по вопросам закупок газа и нефти, заявил в интервью «РИА Новости» временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал. 

«У нас ведутся переговоры в сфере бизнеса и финансов. Что касается конкретных направлений, то мы заинтересованы в закупках топлива, газа, это то, в чем нуждается наша страна в первую очередь»,  — заявил дипломат. По его словам, реализации проекта газопровода ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия) больше ничего не угрожает. 

«Мы очень хотим, чтобы работа по проекту ТАПИ продолжалась, чтобы наше сотрудничество в рамках проекта продолжалось. На данный момент желающих очень много», — добавил он. В конце марта МИД РФ выдал аккредитацию первому афганскому дипломату, которого направило новое правительство страны.

Строительство газопровода ТАПИ началось в 2015 г. Его планируемая протяженность — 1735 км, проектная мощность — 33 млрд кубометров газа в год. Запуск газопровода планировался на 2017 г., но был отложен. В январе делегация талибов договорилась с Туркменистаном о сроках возобновления работ по проекту.

В августе 2021 г. после вывода из страны американских войск к власти в Афганистане пришли представители запрещенной в России террористической организации «Талибан». Москва официально не признает «Талибан» в качестве легитимной власти Афганистана, однако сотрудничает с представителями движения.

Президент России Владимир Путин заявлял в октябре, что Россия будет стремиться к принятию решения об исключении «Талибана» из списка террористических организаций, но оно в первую очередь должно быть принято на уровне ООН. В конце декабря представитель талибов сообщил, что движение планирует назначить посла в Москве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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