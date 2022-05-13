Представитель Афганистана заявил о планах страны закупать у России газ и нефть

«У нас ведутся переговоры в сфере бизнеса и финансов. Что касается конкретных направлений, то мы заинтересованы в закупках топлива, газа, это то, в чем нуждается наша страна в первую очередь», — заявил дипломат. По его словам, реализации проекта газопровода ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия) больше ничего не угрожает.