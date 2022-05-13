Представитель Афганистана заявил о планах страны закупать у России газ и нефть
Афганистан намерен расширять экономическое сотрудничество с Россией, особенно по вопросам закупок газа и нефти, заявил в интервью «РИА Новости» временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал.
«У нас ведутся переговоры в сфере бизнеса и финансов. Что касается конкретных направлений, то мы заинтересованы в закупках топлива, газа, это то, в чем нуждается наша страна в первую очередь», — заявил дипломат. По его словам, реализации проекта газопровода ТАПИ (Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия) больше ничего не угрожает.
«Мы очень хотим, чтобы работа по проекту ТАПИ продолжалась, чтобы наше сотрудничество в рамках проекта продолжалось. На данный момент желающих очень много», — добавил он. В конце марта МИД РФ выдал аккредитацию первому афганскому дипломату, которого направило новое правительство страны.
Строительство газопровода ТАПИ началось в 2015 г. Его планируемая протяженность — 1735 км, проектная мощность — 33 млрд кубометров газа в год. Запуск газопровода планировался на 2017 г., но был отложен. В январе делегация талибов договорилась с Туркменистаном о сроках возобновления работ по проекту.
В августе 2021 г. после вывода из страны американских войск к власти в Афганистане пришли представители запрещенной в России террористической организации «Талибан». Москва официально не признает «Талибан» в качестве легитимной власти Афганистана, однако сотрудничает с представителями движения.
Президент России Владимир Путин заявлял в октябре, что Россия будет стремиться к принятию решения об исключении «Талибана» из списка террористических организаций, но оно в первую очередь должно быть принято на уровне ООН. В конце декабря представитель талибов сообщил, что движение планирует назначить посла в Москве.