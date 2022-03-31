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МИД России аккредитовал первого дипломата нового правительства Афганистана

Ведомости

Министерство иностранных дел России выдало аккредитацию первому афганскому дипломату, которого направило новое правительство страны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пленарной сессии встречи в формате стран - соседей Афганистана в Китае.

«Прибывший в прошлом месяце в Москву первый афганский дипломат, направленный новыми властями, получил аккредитацию в МИД России», — заявил Лавров.

По его словам, несмотря на нехватку управленческого опыта, финансово-экономические ограничения и политическое давление США и их союзников, новому правительству страны удается поддерживать Афганистан «на плаву». Есть «определенные положительные результаты» в борьбе с терроризмом, а также «предпринимаются усилия» в области соблюдения прав человека.

Лавров отметил, что официальные лица правительства Афганистана регулярно проводят встречи с зарубежными партнерами. Постепенно налаживается торгово-экономическое взаимодействие со странами региона, бизнес которого проявляет интерес к Афганистану. «Все эти контакты, безусловно, способствуют международному признанию новых афганских властей», — добавил министр.

«На наш взгляд, основным препятствием для официального признания нового правительства в Кабуле остается его недостаточная репрезентативность. Имею в виду отсутствие в органах власти тех лиц, которые представляли бы интересы не только разных этнических групп страны, национальных и конфессиональных меньшинств, но и политических сил», — подчеркнул Лавров.

В августе 2021 г. после вывода из страны американских войск к власти в Афганистане пришли представители запрещенной в России террористической организации «Талибан». Москва официально не признает «Талибан» в качестве легитимной власти Афганистана, однако сотрудничает с представителями движения.

Президент России Владимир Путин заявлял в октябре, что Россия будет стремиться к принятию решения об исключении «Талибана» из списка террористических организаций, но оно в первую очередь должно быть принято на уровне ООН. В конце декабря представитель талибов сообщил, что движение планирует назначить посла в Москве.

Ранее по теме: «Талибан» заявил о планах назначить посла в Москве

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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