МИД России аккредитовал первого дипломата нового правительства Афганистана
Министерство иностранных дел России выдало аккредитацию первому афганскому дипломату, которого направило новое правительство страны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пленарной сессии встречи в формате стран - соседей Афганистана в Китае.
«Прибывший в прошлом месяце в Москву первый афганский дипломат, направленный новыми властями, получил аккредитацию в МИД России», — заявил Лавров.
По его словам, несмотря на нехватку управленческого опыта, финансово-экономические ограничения и политическое давление США и их союзников, новому правительству страны удается поддерживать Афганистан «на плаву». Есть «определенные положительные результаты» в борьбе с терроризмом, а также «предпринимаются усилия» в области соблюдения прав человека.
Лавров отметил, что официальные лица правительства Афганистана регулярно проводят встречи с зарубежными партнерами. Постепенно налаживается торгово-экономическое взаимодействие со странами региона, бизнес которого проявляет интерес к Афганистану. «Все эти контакты, безусловно, способствуют международному признанию новых афганских властей», — добавил министр.
«На наш взгляд, основным препятствием для официального признания нового правительства в Кабуле остается его недостаточная репрезентативность. Имею в виду отсутствие в органах власти тех лиц, которые представляли бы интересы не только разных этнических групп страны, национальных и конфессиональных меньшинств, но и политических сил», — подчеркнул Лавров.
В августе 2021 г. после вывода из страны американских войск к власти в Афганистане пришли представители запрещенной в России террористической организации «Талибан». Москва официально не признает «Талибан» в качестве легитимной власти Афганистана, однако сотрудничает с представителями движения.
Президент России Владимир Путин заявлял в октябре, что Россия будет стремиться к принятию решения об исключении «Талибана» из списка террористических организаций, но оно в первую очередь должно быть принято на уровне ООН. В конце декабря представитель талибов сообщил, что движение планирует назначить посла в Москве.