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«Талибан» заявил о планах назначить посла в Москве

Ведомости

Запрещенная в России террористическая группировка «Талибан», находящаяся у власти в Афганистане, планирует назначить посла страны в Москве, сообщил официальный представитель движения Забиулла Муджахид.

Муджахид заявил, что у организации есть план по назначению представителей в действующие посольства. «Это дипломатический шаг. Посольства и консульства важны для дипломатических отношений, и мы в этом сотрудничаем», — сказал представитель организации (цитата по «РИА Новости»). Он не уточнил сроки назначения посла и отметил, что движение пока не получало от России условий для признания сформированного талибами правительства. По мнению Муджахида, признание созданного государства будет способствовать развитию отношений и доверия, в частности, с США.

Ранее во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет «исходить из реалий» в вопросе признания власти «Талибана» в Афганистане. Он также выразил надежду, что силы, оказавшиеся во власти в стране, будут ориентироваться на «представление в руководстве государством всех этнических групп». Путин подчеркнул, что Россия работает над этим вопросом вместе с другими странами, решение по ситуации в Афганистане должно быть «консолидированным». Однако президент также выразил обеспокоенность в связи с риском проникновения экстремистов в соседние с Россией республики Средней Азии — тревогу вызывает и большой объем наркотиков, который поставляется из Афганистана.

Боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул 15 августа этого года. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, высшие чиновники также бежали. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны, которые находились там более 20 лет.

Ранее по теме: Путин ответил на вопрос о признании власти талибов в Афганистане

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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