«Талибан» заявил о планах назначить посла в Москве

Ранее во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет «исходить из реалий» в вопросе признания власти «Талибана» в Афганистане. Он также выразил надежду, что силы, оказавшиеся во власти в стране, будут ориентироваться на «представление в руководстве государством всех этнических групп». Путин подчеркнул, что Россия работает над этим вопросом вместе с другими странами, решение по ситуации в Афганистане должно быть «консолидированным». Однако президент также выразил обеспокоенность в связи с риском проникновения экстремистов в соседние с Россией республики Средней Азии — тревогу вызывает и большой объем наркотиков, который поставляется из Афганистана.