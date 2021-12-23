Путин ответил на вопрос о признании власти талибов в Афганистане
Москва будет исходить из реалий в вопросе признания власти «Талибана» (запрещенная на территории Российской Федерации террористическая организация) в Афганистане, заявил на ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин. Трансляцию мероприятия вел «Первый канал».
«Что касается признания, в целом надо исходить из реалий, исходить из того, что все-таки те силы, которые оказались во главе Афганистана, будут настраиваться на то, чтобы в руководстве страной были представлены все этнические группы. И только это, на мой взгляд, может создать какие-то условия, порождающие надежду на стабилизацию в Афганистане», — сказал глава государства.
Москва работает над этим вопросом вместе с другими странами, отметил Путин. Россия будет стремиться к тому, чтобы решение по ситуации в Афганистане было консолидированным, подчеркнул президент.
Путин заявил, что хотел бы, чтобы отношения между Москвой и Кабулом складывались наилучшим образом, потому что у них есть взаимные интересы по стабилизации ситуации в Афганистане. Президент выразил обеспокоенность в связи с риском проникновения экстремистов в соседние с Россией республики Средней Азии. Кроме того, тревогу вызывает большой объем наркотиков, который поставляется из Афганистана.
Путин также заявил о необходимости помочь афганскому народу, однако, по его мнению, сделать это в первую очередь должны страны, которые нанесли огромный урон экономике и обществу данного государства. «Вот кто там присутствовал 20 лет, разрушал экономику, те и должны, прежде всего, оказать помощь. Мы, со своей стороны, будем делать все, что от нас зависит», — отметил глава государства.
По словам Путина, нужно разморозить денежные авуары (активы) Афганистана в иностранных банках, прежде всего — американских. Это позволит оказать гуманитарную помощь населению, которое рискует столкнуться с голодом, и избежать тяжелых последствий не только для указанной республики, но и близких к ней стран.
Боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» взяли под свой контроль столицу Афганистана Кабул 15 августа этого года. Они вошли в город после переговоров с проамериканским правительством, активных боев в Кабуле не было. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, высшие чиновники также бежали. Это произошло чуть более чем через два месяца после того, как президент США Джо Байден инициировал вывод американских войск из страны, которые находились там более 20 лет.