Обвинение запросило для Ивана Сафронова 24 года колонии строгого режима
В Мосгорсуде начались прения по делу экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене (ст. 275 УК).
Обвинение запросило для Сафронова 24 года колонии строгого режима. Максимальное наказание, которое возможно было ему запросить в связи с предъявлением обвинения по двум эпизодам ст. 275 УК, – 25 лет лишения свободы.
Процесс проходит в закрытом от слушателей и прессы режиме из-за специфики дела, связанного с гостайной.
Дело рассматривает тройка судей под председательством Дмитрия Гордеева. 30 августа защита заявила отвод всему составу суда.
Сафронов находится под арестом в СИЗО «Лефортово» больше двух лет, он был задержан 7 июля 2020 г. В «Роскосмосе» подчеркивали, что у него не было доступа к гостайне и его дело не связано с работой в госкорпорации.
Сафронов вину не признает. Согласно фабуле обвинения, деяния, которые, как утверждает следствие, совершил экс-журналист, приходятся на период его работы в «Коммерсанте».
Приговор, как говорили представители защиты, будет вынесен на одном из следующих заседаний, предположительно 2 или 5 сентября.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса