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Обвинение запросило для Ивана Сафронова 24 года колонии строгого режима

Ведомости

В Мосгорсуде начались прения по делу экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене (ст. 275 УК).

Обвинение запросило для Сафронова 24 года колонии строгого режима. Максимальное наказание, которое возможно было ему запросить в связи с предъявлением обвинения по двум эпизодам ст. 275 УК, – 25 лет лишения свободы.

Процесс проходит в закрытом от слушателей и прессы режиме из-за специфики дела, связанного с гостайной.

Дело рассматривает тройка судей под председательством Дмитрия Гордеева. 30 августа защита заявила отвод всему составу суда.

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Сафронов находится под арестом в СИЗО «Лефортово» больше двух лет, он был задержан 7 июля 2020 г. В «Роскосмосе» подчеркивали, что у него не было доступа к гостайне и его дело не связано с работой в госкорпорации.

Сафронов вину не признает. Согласно фабуле обвинения, деяния, которые, как утверждает следствие, совершил экс-журналист, приходятся на период его работы в «Коммерсанте».

Приговор, как говорили представители защиты, будет вынесен на одном из следующих заседаний, предположительно 2 или 5 сентября.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных