Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела Ивана Сафронова

Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела Ивана СафроноваОдно из его ходатайств на первом заседании по существу было удовлетворено
4 апреля Мосгорсуд начал рассматривать по существу уголовное дело экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, задержанного 7 июля 2020 г. Процесс проходит в закрытом от слушателей режиме из-за того, что его обвиняют в госизмене (ст. 275 УК). Дело рассматривает тройка судей под председательством Дмитрия Гордеева.
В суде представитель Генпрокуратуры по этому делу Борис Локтионов зачитал обвинение. Следствие считает, что Сафронова завербовала чешская спецслужба и он передавал ее представителю информацию о военном сотрудничестве России с ближневосточными и африканскими странами. В «Роскосмосе» подчеркивали, что у Сафронова не было доступа к гостайне и его дело не связано с работой в госкорпорации.
Защита заявила ходатайство об ознакомлении с секретной нормативной документацией, в нарушении которой обвиняют Сафронова, говорит адвокат Даниил Никифоров. Во время прений по этому вопросу, по словам адвоката Дмитрия Талантова, гособвинение предложило заменить Сафронову защитников, аргументировав это тем, что они не являются достаточно квалифицированными. Суд отказал в ходатайстве об ознакомлении с секретной документацией.
Также, по словам Никифорова, защита заявляла 50-страничное ходатайство о возвращении дела в прокуратуру из-за действий следствия. В удовлетворении этого ходатайства судьи также отказали.
Сафронов, по словам его адвоката Дмитрия Катчева, попросил дать ему больше времени для ознакомления с материалами уголовного дела: «В этой части суд удовлетворил его просьбу». Это ходатайство было связано с тем, что в январе Лефортовский райсуд Москвы сократил сроки ознакомления с материалами дела.
Следующее судебное заседание пройдет 11 апреля – до этого срока адвокаты и Сафронов будут дополнительно изучать материалы дела.