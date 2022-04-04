Мосгорсуд приступил к рассмотрению дела Ивана Сафронова

В суде представитель Генпрокуратуры по этому делу Борис Локтионов зачитал обвинение. Следствие считает, что Сафронова завербовала чешская спецслужба и он передавал ее представителю информацию о военном сотрудничестве России с ближневосточными и африканскими странами. В «Роскосмосе» подчеркивали, что у Сафронова не было доступа к гостайне и его дело не связано с работой в госкорпорации.