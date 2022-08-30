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Политика

Польша увеличит оборонный бюджет почти в два раза

Ведомости

Оборонный бюджет Польши в 2023 г. будет увеличен до 98 млрд злотых ($20,8 млрд) против 58 млрд злотых ($12,3 млрд) в 2022 г., заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на пресс-конференции.

«Этот год мы закончим, по-видимому, с бюджетом национальной обороны на уровне 58 миллиардов злотых ($12,3 млрд). На будущий год мы планируем около 98 миллиардов ($20,8 млрд) только в самом бюджете», — сказал Моравецкий (цитата по «РИА Новости»).

Кроме того, добавил премьер-министр, Польша планирует потратить 30-40 млрд злотых ($6,4-$8,51 млрд) на покупку иностранного вооружения. Моравецкий считает, что совет министров «принял амбициозный бюджет на сложные времена», который поможет сохранить безопасность и семьи Польши.

При этом доходы бюджета в 2023 г. ожидаются на уровне примерно 604,4 млрд злотых ($128,6 млрд) — рост на 105 млрд злотых ($22,3 млрд) в сравнении с показателями нынешнего года, утверждает Моравецкий. Расходы бюджета запланированы на уровне около 669,4 млрд злотых ($142,4 млрд) при дефиците бюджета в 4,4%.

24 июля министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что сухопутные войска поляков станут самыми сильными среди стран НАТО в Европе. Он отметил, что его страна своим вероятным военным противником видит Россию, а также Польша имеет границу с РФ и Белоруссией и, таким образом, расположена на «линии фронта».

В августе Польша обвинила Евросоюз (ЕС) в целом и его лидеров – Германию и Францию – в империализме. Статью с такими инвективами в немецкой газете Die Welt опубликовал Моравецкий. По его словам, на фоне «агрессивной политики» Москвы ЕС недостает политической воли, чтобы эффективно противостоять России. Берлин и чиновники в Брюсселе, по словам Моравецкого, не прислушиваются к советам из Варшавы, которая «куда более опытна в вопросах отношений с Россией».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных