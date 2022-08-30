Польша увеличит оборонный бюджет почти в два раза
Оборонный бюджет Польши в 2023 г. будет увеличен до 98 млрд злотых ($20,8 млрд) против 58 млрд злотых ($12,3 млрд) в 2022 г., заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий на пресс-конференции.
«Этот год мы закончим, по-видимому, с бюджетом национальной обороны на уровне 58 миллиардов злотых ($12,3 млрд). На будущий год мы планируем около 98 миллиардов ($20,8 млрд) только в самом бюджете», — сказал Моравецкий (цитата по «РИА Новости»).
Кроме того, добавил премьер-министр, Польша планирует потратить 30-40 млрд злотых ($6,4-$8,51 млрд) на покупку иностранного вооружения. Моравецкий считает, что совет министров «принял амбициозный бюджет на сложные времена», который поможет сохранить безопасность и семьи Польши.
При этом доходы бюджета в 2023 г. ожидаются на уровне примерно 604,4 млрд злотых ($128,6 млрд) — рост на 105 млрд злотых ($22,3 млрд) в сравнении с показателями нынешнего года, утверждает Моравецкий. Расходы бюджета запланированы на уровне около 669,4 млрд злотых ($142,4 млрд) при дефиците бюджета в 4,4%.
24 июля министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что сухопутные войска поляков станут самыми сильными среди стран НАТО в Европе. Он отметил, что его страна своим вероятным военным противником видит Россию, а также Польша имеет границу с РФ и Белоруссией и, таким образом, расположена на «линии фронта».
В августе Польша обвинила Евросоюз (ЕС) в целом и его лидеров – Германию и Францию – в империализме. Статью с такими инвективами в немецкой газете Die Welt опубликовал Моравецкий. По его словам, на фоне «агрессивной политики» Москвы ЕС недостает политической воли, чтобы эффективно противостоять России. Берлин и чиновники в Брюсселе, по словам Моравецкого, не прислушиваются к советам из Варшавы, которая «куда более опытна в вопросах отношений с Россией».
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