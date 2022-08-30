Польша увеличит оборонный бюджет почти в два раза

В августе Польша обвинила Евросоюз (ЕС) в целом и его лидеров – Германию и Францию – в империализме. Статью с такими инвективами в немецкой газете Die Welt опубликовал Моравецкий. По его словам, на фоне «агрессивной политики» Москвы ЕС недостает политической воли, чтобы эффективно противостоять России. Берлин и чиновники в Брюсселе, по словам Моравецкого, не прислушиваются к советам из Варшавы, которая «куда более опытна в вопросах отношений с Россией».