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Польша и ЕС расходятся из-за разных представлений о реформах

Варшава обвинила Францию и Германию в империализме и соглашательстве с Россией
Глеб Мишутин Анна Фомина Вера Куличенкова
Польское руководство объявило ЕС в недостатке политической воли для противостояния России после того, как не смогло договориться об экономической помощи стране / Marcin Rozpedowski / Zuma / ТАСС

Польша обвиняет Евросоюз (ЕС) в целом и его лидеров – Германию и Францию – в империализме. Статью с такими инвективами в немецкой газете Die Welt опубликовал 10 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он утверждает, что на фоне «агрессивной политики» Москвы ЕС недостает политической воли, чтобы эффективно противостоять России. Берлин и чиновники в Брюсселе, по словам Моравецкого, не прислушиваются к советам из Варшавы, которая «куда более опытна в вопросах отношений с Россией». Происходит это потому, что Германия и Франция якобы попрали принцип равноправия всех стран ЕС.

Отношения Польши и ЕС резко обострились в тот момент, когда в июле Брюссель отказался выделить Варшаве 35 млрд евро на постковидное восстановление экономики, мотивировав отказ «недостаточными мерами в области реформы правосудия», сообщает газета The Guardian. Критике европейских структур подверглась судебная реформа, в результате которой подконтрольная правительству комиссия могла влиять на назначения судей. Полномочия комиссии были ослаблены, но это не удовлетворило Брюссель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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