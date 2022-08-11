Польша и ЕС расходятся из-за разных представлений о реформах

Польша обвиняет Евросоюз (ЕС) в целом и его лидеров – Германию и Францию – в империализме. Статью с такими инвективами в немецкой газете Die Welt опубликовал 10 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он утверждает, что на фоне «агрессивной политики» Москвы ЕС недостает политической воли, чтобы эффективно противостоять России. Берлин и чиновники в Брюсселе, по словам Моравецкого, не прислушиваются к советам из Варшавы, которая «куда более опытна в вопросах отношений с Россией». Происходит это потому, что Германия и Франция якобы попрали принцип равноправия всех стран ЕС.