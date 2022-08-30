Словакия передаст Украине 11 истребителей МиГ-29

Еще 25 июля министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что страна готова обсудить передачу Украине 11 самолетов МиГ-29. Тогда же он уточнил, что стране понадобится план с союзниками, который предусмотрит восполнение оборонительных возможностей страны. При этом еще в конце июня член палаты представителей США республиканец Адам Кинзингер, известный активной поддержкой военной помощи Украине после начала российской специальной военной операции, внес в палату законопроект об обучении украинских военных пилотов. Согласно законопроекту, предполагалось выделение $100 млн на обучение украинских военных летчиков и наземного обслуживающего персонала для истребителей F-15 и F-16 «и других воздушных платформ».