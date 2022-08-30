Словакия передаст Украине 11 истребителей МиГ-29
«Знакомьтесь, это наши птички! 11 самолетов», — написал Гончаренко, добавив, что небо самой Словакии теперь будут защищать патрули Польши и Чехии.
Еще 25 июля министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что страна готова обсудить передачу Украине 11 самолетов МиГ-29. Тогда же он уточнил, что стране понадобится план с союзниками, который предусмотрит восполнение оборонительных возможностей страны. При этом еще в конце июня член палаты представителей США республиканец Адам Кинзингер, известный активной поддержкой военной помощи Украине после начала российской специальной военной операции, внес в палату законопроект об обучении украинских военных пилотов. Согласно законопроекту, предполагалось выделение $100 млн на обучение украинских военных летчиков и наземного обслуживающего персонала для истребителей F-15 и F-16 «и других воздушных платформ».
21 июля начальник штаба ВВС США Чарльз Браун не исключил возможности, что Украина может получить от западных стран современные истребители четвертого поколения. Он отмечал, что Украине не будут поставлять истребители советского образца, поскольку к ним сложнее найти запчасти.
24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Украина, в свою очередь, ввела военное положение и объявила мобилизацию.
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