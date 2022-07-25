Словакия готова обсудить передачу 11 самолетов МиГ-29 Украине
Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что страна готова обсудить передачу Украине 11 самолетов МиГ-29, сообщает корреспондент Sky News Дебора Хейнс в Twitter.
«Словакия готова обсудить передачу Украине 11 самолетов МиГ-29, говорит министр обороны. Он говорит, что самолеты будут сняты с вооружения к концу августа. Чешские и польские самолеты начнут защищать воздушное пространство Словакии», — пишет Хейнс. Однако Надь уточняет, что стране понадобится план с союзниками, который предусмотрит восполнение оборонительных возможностей страны.
1 июня Словакия также объявила о передаче Украине самоходных гаубицы Zuzana, писало издание Teraz. Президент Словакии Зузана Чапутова отметила, что поддерживает прекращение боевых действий, однако исключительно на украинских условиях. «Именно поэтому мы помогаем и будем помогать в этом направление тоже. Не так давно это были системы обороны С-300 или средства разминирования и боеприпасы, скоро это будут гаубицы Zuzana», — добавила она.
22 июня правительство России включило Словакию в перечень недружественных стран. Также в обновленный перечень вошли Греция, Дания, Словения, Хорватия. 24 июня были включены Багамские острова, а также острова Гернси и Мэн.
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