Словакия готова обсудить передачу 11 самолетов МиГ-29 Украине

1 июня Словакия также объявила о передаче Украине самоходных гаубицы Zuzana, писало издание Teraz. Президент Словакии Зузана Чапутова отметила, что поддерживает прекращение боевых действий, однако исключительно на украинских условиях. «Именно поэтому мы помогаем и будем помогать в этом направление тоже. Не так давно это были системы обороны С-300 или средства разминирования и боеприпасы, скоро это будут гаубицы Zuzana», — добавила она.