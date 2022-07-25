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Словакия готова обсудить передачу 11 самолетов МиГ-29 Украине

Ведомости

Министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что страна готова обсудить передачу Украине 11 самолетов МиГ-29, сообщает корреспондент Sky News Дебора Хейнс в Twitter. 

«Словакия готова обсудить передачу Украине 11 самолетов МиГ-29, говорит министр обороны. Он говорит, что самолеты будут сняты с вооружения к концу августа. Чешские и польские самолеты начнут защищать воздушное пространство Словакии», — пишет Хейнс. Однако Надь уточняет, что стране понадобится план с союзниками, который предусмотрит восполнение оборонительных возможностей страны. 

1 июня Словакия также объявила о передаче Украине самоходных гаубицы Zuzana, писало издание Teraz. Президент Словакии Зузана Чапутова отметила, что поддерживает прекращение боевых действий, однако исключительно на украинских условиях. «Именно поэтому мы помогаем и будем помогать в этом направление тоже. Не так давно это были системы обороны С-300 или средства разминирования и боеприпасы, скоро это будут гаубицы Zuzana», — добавила она. 

22 июня правительство России включило Словакию в перечень недружественных стран. Также в обновленный перечень вошли Греция, Дания, Словения, Хорватия. 24 июня были включены Багамские острова, а также острова Гернси и Мэн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных