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Экономика

ЕС выделит Украине еще 1,59 млрд евро через Европейский инвестиционный банк

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Европейский союз через Европейский инвестиционный банк собирается выделить Украине очередной пакет помощи, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. 

«Европейский инвестиционный банк с бюджетной поддержкой Евросоюза утвердил выделение 1,59 млрд евро, из которых 1 млрд евро будет выдан немедленно», — проинформировала она. 

12 июля совет Евросоюза на уровне министров экономики и финансов одобрил кредит Украине на сумму 1 млрд евро в рамках программы экстренной макрофинансовой помощи стране. Страна, по их мнению, срочно нуждается в краткосрочном финансировании и ЕС «готов помогать». 

24 июня страны Евросоюза решили выделить Украине 9 млрд евро в качестве помощи. По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, у Украины нет средств, чтобы платить медсестрам, учителям, полицейским, пограничникам.

22 июля президент США Джо Байден дал распоряжение выделить Украине очередной пакет помощи в размере $175 млн. Военная помощь в виде «оборонной продукции и услуг, военного обучения и подготовки» будет выделена за счет Пентагона.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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