ЕС выделит Украине еще 1,59 млрд евро через Европейский инвестиционный банк
Европейский союз через Европейский инвестиционный банк собирается выделить Украине очередной пакет помощи, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.
«Европейский инвестиционный банк с бюджетной поддержкой Евросоюза утвердил выделение 1,59 млрд евро, из которых 1 млрд евро будет выдан немедленно», — проинформировала она.
12 июля совет Евросоюза на уровне министров экономики и финансов одобрил кредит Украине на сумму 1 млрд евро в рамках программы экстренной макрофинансовой помощи стране. Страна, по их мнению, срочно нуждается в краткосрочном финансировании и ЕС «готов помогать».
24 июня страны Евросоюза решили выделить Украине 9 млрд евро в качестве помощи. По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, у Украины нет средств, чтобы платить медсестрам, учителям, полицейским, пограничникам.
22 июля президент США Джо Байден дал распоряжение выделить Украине очередной пакет помощи в размере $175 млн. Военная помощь в виде «оборонной продукции и услуг, военного обучения и подготовки» будет выделена за счет Пентагона.
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