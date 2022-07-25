ЕС выделит Украине еще 1,59 млрд евро через Европейский инвестиционный банк

12 июля совет Евросоюза на уровне министров экономики и финансов одобрил кредит Украине на сумму 1 млрд евро в рамках программы экстренной макрофинансовой помощи стране. Страна, по их мнению, срочно нуждается в краткосрочном финансировании и ЕС «готов помогать».