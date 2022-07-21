Глава штаба ВВС США заявил, что Украина может получить западные истребители

Ранее Браун в интервью Reuters рассказал, что США рассматривают возможность обучения украинских летчиков пилотированию американских самолетов. При этом на вопрос ведущей, собираются ли США поставлять Украине истребители F-15 и F-16, он ответил, что «необходимо понять, на что рассчитывают украинцы и как мы можем им помочь». По его словам, только после этого США и союзники смогут оценить свои возможности и помочь Украине в обеспечении безопасности.