Глава штаба ВВС США заявил, что Украина может получить западные истребители
Начальник штаба ВВС США Чарльз Браун не исключает, что Украина может получить от западных стран современные истребители четвертого поколения. Такое заявление генерал сделал на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.
«Есть американская [техника], есть шведский JAS 39 Gripen, есть Eurofighter, есть Rafale. В наличии целый ряд платформ, которые могут быть поставлены Украине», — цитирует Брауна ТАСС.
Он добавил, что Украине не будут поставлять истребители советского образца, поскольку к ним сложнее найти запчасти. «Поэтому это точно будет что-то не российского производства», — подчеркнул начальник штаба ВВС США. Генерал добавил, что пока что не может уточнить, какие истребители наверняка может получить Украина.
Ранее Браун в интервью Reuters рассказал, что США рассматривают возможность обучения украинских летчиков пилотированию американских самолетов. При этом на вопрос ведущей, собираются ли США поставлять Украине истребители F-15 и F-16, он ответил, что «необходимо понять, на что рассчитывают украинцы и как мы можем им помочь». По его словам, только после этого США и союзники смогут оценить свои возможности и помочь Украине в обеспечении безопасности.
24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Украина, в свою очередь, ввела военное положение и объявила мобилизацию.
Россия неоднократно критиковала военную помощь Украине со стороны западных стран. Ранее США анонсировали новые поставки вооружения на Украину. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что пакет военной помощи будет включать дополнительные реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
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