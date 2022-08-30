Делегация МАГАТЭ пересечет линию соприкосновения на спецтранспорте ООН
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) вероятно пересечет линию фронта на специальной автомобильной технике ООН для горячих точек, сообщил на брифинге представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Об этом пишет ТАСС.
Он отметил, что ООН окажет помощь делегации с пересечением линии соприкосновения, но за безопасность отвечают стороны. «Я предполагаю, что они пересекут линию фронта на технике. Секретариат ООН предоставляет помощь с логистикой и безопасностью. Что касается того, когда и где произойдет пересечение этой линии, следует спрашивать у МАГАТЭ. Очевидно, что стороны, которые контролируют территорию, где пройдет миссия, также несут ответственность за ее безопасность», – заявил Дюжаррик.
Ранее днем телеканал CNN сообщил, что миссия, состоящая из 14 специалистов, прибыла в Киев. Украинские СМИ уточняли, что среди экспертов находятся в том числе представители Польши, Литвы, Китая, Франции, Мексики и др. стран.
Накануне директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что делегация под его руководством наконец выдвинулась в сторону Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что целью миссии является обеспечение безопасности и сохранности «крупнейшего ядерного объекта Украины и Европы». Газета The Wall Street Journal сообщила, что миссия продлится с 31 августа по 3 сентября, после чего часть наблюдателей может остаться на Запорожской АЭС на постоянной основе.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что делегация МАГАТЭ заедет на территорию ЗАЭС из подконтрольных украинским вооруженным силам зон. Безопасность специалистов будет обеспечена ими, подчеркнул Песков. При этом он также подчеркнул, что миссии МАГАТЭ будет гарантирована безопасность во время нахождения на территории ЗАЭС.
В ходе спецоперации российская армия взяла под контроль часть Запорожской области Украины, в том числе Энергодар, где расположена крупнейшая в Европе атомная электростанция — ЗАЭС. Вооруженные силы Украины (ВСУ) регулярно ведут обстрелы Энергодара, окрестных сел и прилегающей к городу территории ЗАЭС, что ставит под угрозу ядерную безопасность в Европе. В связи с этим Совет Госдумы РФ призвал ООН и МАГАТЭ потребовать от Киева немедленно прекратить обстрелы станции.