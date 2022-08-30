Делегация МАГАТЭ пересечет линию соприкосновения на спецтранспорте ООН

Он отметил, что ООН окажет помощь делегации с пересечением линии соприкосновения, но за безопасность отвечают стороны. «Я предполагаю, что они пересекут линию фронта на технике. Секретариат ООН предоставляет помощь с логистикой и безопасностью. Что касается того, когда и где произойдет пересечение этой линии, следует спрашивать у МАГАТЭ. Очевидно, что стороны, которые контролируют территорию, где пройдет миссия, также несут ответственность за ее безопасность», – заявил Дюжаррик.