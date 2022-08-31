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В Белгородской области произошло несколько взрывов и сработала ПВО

Ведомости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что утром в Белгороде произошло несколько взрывов. Также сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

«Сегодня утро в Белгороде началось с нескольких взрывов. Сработала система ПВО», — написал Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, данных о разрушениях и пострадавших пока что нет. Глава региона добавил, что эта информация сейчас «тщательно проверяется».

22 августа власти Белгородской области продлили действие высокого («желтого») уровня террористической опасности до 7 сентября. Также до этого времени в регионе нельзя запускать петарды, фейерверки и салюты.

Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала специальной военной операции. Так, 3 июля украинские военные ударили по центру Белгорода. По данным Минобороны, обстрел велся ракетами «Точка-У». В результате обстрела погибли четыре человека, в числе которых три гражданина Украины.

В середине июля Гладков сообщил, что на здание библиотеки в городе Грайвороне Белгородской области была сброшена с квадрокоптера самодельная взрывчатка. В результате никто не пострадал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных