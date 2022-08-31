В Белгородской области произошло несколько взрывов и сработала ПВО

«Сегодня утро в Белгороде началось с нескольких взрывов. Сработала система ПВО», — написал Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, данных о разрушениях и пострадавших пока что нет. Глава региона добавил, что эта информация сейчас «тщательно проверяется».