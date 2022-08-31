В Белгородской области произошло несколько взрывов и сработала ПВО
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что утром в Белгороде произошло несколько взрывов. Также сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
«Сегодня утро в Белгороде началось с нескольких взрывов. Сработала система ПВО», — написал Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, данных о разрушениях и пострадавших пока что нет. Глава региона добавил, что эта информация сейчас «тщательно проверяется».
22 августа власти Белгородской области продлили действие высокого («желтого») уровня террористической опасности до 7 сентября. Также до этого времени в регионе нельзя запускать петарды, фейерверки и салюты.
Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала специальной военной операции. Так, 3 июля украинские военные ударили по центру Белгорода. По данным Минобороны, обстрел велся ракетами «Точка-У». В результате обстрела погибли четыре человека, в числе которых три гражданина Украины.
В середине июля Гладков сообщил, что на здание библиотеки в городе Грайвороне Белгородской области была сброшена с квадрокоптера самодельная взрывчатка. В результате никто не пострадал.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса