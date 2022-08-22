Власти Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности

Ранее Гладков сообщил о том, что в районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. Очевидцы выкладывали фото и видео взрывов. По последним данным, никто не пострадал. Жителей близлежащих сел эвакуировали на безопасное расстояние. Причина пожара устанавливается, сейчас возгорание локализовано, серьезных разрушений не было.