Власти Белгородской области продлили высокий уровень террористической опасности
Власти Белгородской области приняли решение продлить действие высокого («желтого») уровня террористической опасности до 7 сентября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«До 7 сентября на территории Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности. Соответствующий документ подписан. Также до 7 сентября продлевается постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов», — говорится в сообщении.
При «желтом» уровне террористической опасности гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, устанавливать связь с правоохранительными органами при появлении подозрительных людей, автотранспорта и обнаружении бесхозных предметов, а также сообщать о готовящемся или совершенном преступлении.
Российские регионы, граничащие с Украиной, начали сообщать об обстрелах после начала специальной военной операции. С середины апреля 6 из 7 регионов ввели «желтый» уровень террористической опасности, который затем неоднократно продлевали. В последний раз высокий уровень террористической опасности в Белгородской области продлили 8 августа.
Ранее Гладков сообщил о том, что в районе села Тимоново Валуйского городского округа загорелся склад с боеприпасами. Очевидцы выкладывали фото и видео взрывов. По последним данным, никто не пострадал. Жителей близлежащих сел эвакуировали на безопасное расстояние. Причина пожара устанавливается, сейчас возгорание локализовано, серьезных разрушений не было.
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