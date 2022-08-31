Глава МАГАТЭ заявил о планах создать постоянную миссию на ЗАЭС

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЗАЭС. При этом Минобороны РФ не раз подчеркивало, что не использует объект в военных целях и не размещает на его территории вооружения. Обсуждение визита миссии МАГАТЭ на станцию идет с начала августа, когда обстрелы АЭС участились. Россия и Украина обвиняют в атаках на станцию друг друга.