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Глава МАГАТЭ заявил о планах создать постоянную миссию на ЗАЭС

Ведомости

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) собирается создать постоянную миссию на территории Запорожской АЭС. Такое заявление сделал директор организации Рафаэль Гросси.

«МАГАТЭ рассчитывает организовать постоянную миссию на ЗАЭС», — сказал Гросси (цитата по ТАСС).

Ранее о планах МАГАТЭ оставить часть представителей на ЗАЭС на постоянной основе заявлял постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Возможность постоянного присутствия на станции экспертов МАГАТЭ в конце августа допускал и Гросси.

Делегация специалистов МАГАТЭ в составе 14 человек прибыла в Киев 30 августа, миссию возглавил Гросси. Газета The Wall Street Journal сообщила, что миссия продлится с 31 августа по 3 сентября. Ранее сегодня стало известно, что делегация МАГАТЭ выдвинулась из Киева в сторону ЗАЭС. 

На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Франция получила от России и Украины гарантии безопасности для миссии МАГАТЭ на станцию. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что делегация МАГАТЭ заедет на территорию ЗАЭС из подконтрольных украинским вооруженным силам зон. Безопасность специалистов будет обеспечена ими, подчеркнул Песков. При этом он заявил, что миссии будет гарантирована безопасность во время нахождения на территории ЗАЭС.

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЗАЭС. При этом Минобороны РФ не раз подчеркивало, что не использует объект в военных целях и не размещает на его территории вооружения. Обсуждение визита миссии МАГАТЭ на станцию идет с начала августа, когда обстрелы АЭС участились. Россия и Украина обвиняют в атаках на станцию друг друга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных