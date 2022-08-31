Глава МАГАТЭ заявил о планах создать постоянную миссию на ЗАЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) собирается создать постоянную миссию на территории Запорожской АЭС. Такое заявление сделал директор организации Рафаэль Гросси.
«МАГАТЭ рассчитывает организовать постоянную миссию на ЗАЭС», — сказал Гросси (цитата по ТАСС).
Делегация специалистов МАГАТЭ в составе 14 человек прибыла в Киев 30 августа, миссию возглавил Гросси. Газета The Wall Street Journal сообщила, что миссия продлится с 31 августа по 3 сентября. Ранее сегодня стало известно, что делегация МАГАТЭ выдвинулась из Киева в сторону ЗАЭС.
На прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Франция получила от России и Украины гарантии безопасности для миссии МАГАТЭ на станцию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что делегация МАГАТЭ заедет на территорию ЗАЭС из подконтрольных украинским вооруженным силам зон. Безопасность специалистов будет обеспечена ими, подчеркнул Песков. При этом он заявил, что миссии будет гарантирована безопасность во время нахождения на территории ЗАЭС.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль ЗАЭС. При этом Минобороны РФ не раз подчеркивало, что не использует объект в военных целях и не размещает на его территории вооружения. Обсуждение визита миссии МАГАТЭ на станцию идет с начала августа, когда обстрелы АЭС участились. Россия и Украина обвиняют в атаках на станцию друг друга.
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