Песков: иностранцы могут столкнуться с неудобствами при поездках в Россию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь прокомментировал предложение стран Евросоюза о запрете на выдачу шенгенских виз россиянам. По его словам, в случае принятия такого решения европейцы тоже могут столкнуться с неудобствами при поездках в Россию.
Песков подчеркнул, что Москва внимательно следит за обсуждением вопроса о визовых ограничениях для граждан России. Он добавил, что запрет на выдачу виз потребует от России «контрреакции».
«Ничего в этом хорошего нет, их люди тоже будут сталкиваться с неудобствами, когда они будут приезжать сюда. То есть это будет еще одна спираль этого безрассудного русофобства», — заявил Песков (цитата по ТАСС).
30-31 августа запланирована неформальная встреча глав МИД стран ЕС. Одной из основных тем для обсуждения станет вопрос о выдаче шенгенских виз россиянам. Ранее сегодня Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония потребовали от Еврокомиссии ужесточить визовую политику в отношении России. В противном случае они намерены принять меры для ограничения въезда россиян в Европу самостоятельно.
Вместе с тем ряд стран не поддерживают полный запрет на выдачу виз россиянам и призывают остальные страны ЕС найти компромиссное решение. Так, в Германии предложили приостановить соглашение об облегчении визового режима с Россией. Также звучат идеи увеличить стоимость виз и замедлить процесс их выдачи. Кроме того, обсуждается предложение ограничить въезд в Европу только для граждан определенной категории. К примеру, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель считает, что визы не стоит выдавать олигархам.
Накануне Песков заявил, что обсуждение подобных инициатив в ЕС можно объяснить «иррациональностью, граничащей с безумием». Он также пообещал, что Россия не оставит без ответа подобные решения.
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