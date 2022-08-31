Песков: иностранцы могут столкнуться с неудобствами при поездках в Россию

Вместе с тем ряд стран не поддерживают полный запрет на выдачу виз россиянам и призывают остальные страны ЕС найти компромиссное решение. Так, в Германии предложили приостановить соглашение об облегчении визового режима с Россией. Также звучат идеи увеличить стоимость виз и замедлить процесс их выдачи. Кроме того, обсуждается предложение ограничить въезд в Европу только для граждан определенной категории. К примеру, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель считает, что визы не стоит выдавать олигархам.