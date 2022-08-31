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В Кремле ответили на вопрос об увековечении памяти Горбачева

Ведомости

Решение об увековечении памяти экс-президента СССР Михаила Горбачева принимает президент России или городские власти, пока о нем неизвестно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Это решение принимает или президент, или городские власти. Я не знаю, какие будут приниматься решения. Горбачев ушел только вчера, сейчас нужно подождать, мы поймем, как это все будет», — отметил представитель Кремля (цитата по ТАСС).

В Центральной клинической больнице сообщили о смерти Горбачева вечером 30 августа. Отмечалось, что он скончался после «тяжелой и продолжительной болезни». Позже стало известно, что политика похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругой. Ранее президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью политика.

Ранее по теме: Партийная карьера и перестройка Михаила Горбачева

Горбачев возглавлял СССР с 1985 по 1991 г. Сначала он занимал пост генерального секретаря ЦК КПСС, а в 1990-м стал первым президентом в истории страны. При Горбачеве началась политика перестройки, гласности, ускорения и перезагрузки международных отношений. Свои полномочия он сложил после подписания Беловежских соглашений, которые констатировали распад СССР. В 1990 г. Горбачев получил Нобелевскую премию мира.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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