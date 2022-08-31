Лавров пообещал жесткий ответ на давление Запада
Россия будет жестко отвечать на все большее давление со стороны Запада, однако она не будет делать это себе во вред, пишет ТАСС со ссылкой на главу Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова.
«Шаг за шагом, наращивая незаконное давление на нас и другие страны, готовя против нас восьмой пакет санкций, Запад подрывает все основы миропорядка, который опирался на продвигавшиеся самим же Западом принципы глобализации», — заявил Лавров, выступая на просветительском марафоне «Знание». Лавров также добавил, что Запад «в одночасье перечеркнул» основные ценности — открытые рынки, свободу предпринимательства, добросовестную конкуренцию и презумпцию невиновности.
«Будем отвечать жестко, но не во вред себе», — констатировал глава МИД РФ.
26 августа премьер-министр России Михаил Мишустин сказал, что западные страны усиливают санкционное давление на Россию и Белоруссию и при этом сами ощущают негативные последствия от этих мер. Он добавил, что глобальный кризис продовольствия стал прямым следствием действий западных государств. По его словам, международная экономическая и торговая система расшатывается, кроме того, нарушаются «привычные связи и уклады».
31 августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает правильным решением введение санкций против России. Он добавил, что ограничительные меры являются важным инструментом давления, который помогает быстрее прекратить конфликт на Украине.
После начала спецоперации на Украине западные страны ввели против России масштабные санкции. Евросоюз принял уже семь пакетов санкций, которые включают ограничения в банковском, энергетическом, технологическом секторах и т. д. Также санкции против России ввели США, Австралия, Канада, Великобритания, Япония и др.
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