Лавров пообещал жесткий ответ на давление Запада

26 августа премьер-министр России Михаил Мишустин сказал, что западные страны усиливают санкционное давление на Россию и Белоруссию и при этом сами ощущают негативные последствия от этих мер. Он добавил, что глобальный кризис продовольствия стал прямым следствием действий западных государств. По его словам, международная экономическая и торговая система расшатывается, кроме того, нарушаются «привычные связи и уклады».