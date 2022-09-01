Ющенко заявил о «толпе» президентов, убеждавших Зеленского пойти на переговоры с Россией
В Киев приезжали «толпы» президентов и премьер-министров стран Евросоюза, пытавшихся убедить президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры с Россией, заявил экс-президент страны Виктор Ющенко.
«Из Европы, не буду называть имена, но приезжали толпой президенты и премьеры с одним посылом для президента Зеленского: "Садись за стол, садись за стол [переговоров], потом разберемся"», – рассказал он в интервью «Украинской правде».
Однако после публикации материалов из города Бучи в Киевской области Украины решение о переговорах уже не могло быть принято, утверждает Ющенко.
Иностранные СМИ опубликовали фото и видео из Бучи 3 апреля. По их данным, эти материалы якобы доказывают причастность российских военных к преступлениям против мирных жителей. После публикаций власти стран Запада ввели новые санкции в отношении России и объявили об очередной высылке дипломатов.
Минобороны РФ отвергло обвинения и назвало публикации провокацией, организованной после вывода российских войск из региона. Российские дипломаты дважды пытались созвать специальное заседание Совбеза ООН по ситуации в Буче, однако оба раза Великобритания – страна-председатель – отказала им в этом.
С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии: 28 февраля представители России и Украины встретились в Гомельской области, а затем 3 и 6 марта продолжили переговоры в Беловежской пуще. Последний раунд российско-украинского диалога состоялся 29 марта в Стамбуле. Но позже процесс заморозили. 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина фактически вышла из переговоров.
После этого российские власти неоднократно заявляли, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной. При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что западные страны мешают этому процессу, накачивая Украину оружием и тем самым затягивая конфликт. В начале августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что в настоящее время «нет ни переговоров, ни предпосылок к ним».
Украинская сторона не стремится возвращаться к переговорному процессу. 26 августа глава офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что президент Украины выступает против переговоров. По его словам, переговоры в текущей ситуации станут смертным приговором для Украины.
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