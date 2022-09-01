Инспекторы МАГАТЭ приехали на подконтрольную России территорию Запорожской области
Инспекторы из Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) пересекли линию соприкосновения и сейчас находятся на подконтрольной РФ территории Запорожской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу администрации города Александра Волгу.
«По последней переданной информации, они прошли пункт пропуска Васильевка, и мы в течение часа ожидаем их в городе Энергодар», — заявил он.
Эксперты из МАГАТЭ должны будут провести инспекцию Запорожской атомной электростанции, которая находится вблизи Энергодара, а также оценить нанесенный ей в ходе боевых действий ущерб.
Ранее сегодня сообщалось, что пятый энергоблок Запорожской АЭС в Энергодаре, предварительно, был отключен из-за обстрелов в результате срабатывания аварийной защиты. Кроме того, Александр Волга также сообщил утром, что вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку высадки десанта в районе города на подконтрольной России территории Запорожской области.
Миссия МАГАТЭ, состоящая из 14 специалистов во главе с директором агентства Рафаэлем Гросси, прибыла в Киев накануне. По данным The Wall Street Journal, поездка продлится с 31 августа по 3 сентября. Также Гросси сообщал, что планирует создать постоянную миссию наблюдателей. Ранее о возможности оставить часть специалистов на территории ЗАЭС на постоянной основе говорил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
В ходе специальной военной операции на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Впоследствии станция и прилегающая к ней территория неоднократно подвергались обстрелам ВСУ. При этом Минобороны РФ не раз подчеркивало, что не использует объект в военных целях и не размещает на его территории вооружения. Обсуждение визита миссии МАГАТЭ на станцию велось с начала августа, когда обстрелы АЭС участились.
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