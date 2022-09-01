Инспекторы МАГАТЭ приехали на подконтрольную России территорию Запорожской области

В ходе специальной военной операции на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Впоследствии станция и прилегающая к ней территория неоднократно подвергались обстрелам ВСУ. При этом Минобороны РФ не раз подчеркивало, что не использует объект в военных целях и не размещает на его территории вооружения. Обсуждение визита миссии МАГАТЭ на станцию велось с начала августа, когда обстрелы АЭС участились.