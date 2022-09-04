На ВЭФ приедут лидеры Мьянмы, Армении и Монголии
Пленарную сессию Восточного экономического форума (ВЭФ) вместе с президентом России Владимиром Путиным посетят премьер-министр временного правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэне и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Кремля.
Во Владивостоке Путин выступит на пленарной сессии ВЭФ 7 сентября. Тема форума в этом году — «На пути к многополярному миру», рассказали в Кремле. Представители Малайзии и Индии обратятся к участникам сессии с видеоприветствиями.
«В течение дня также запланированы двусторонние встречи Владимира Путина с зарубежными лидерами, приглашенными на ВЭФ-2022. Состоится обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня», — добавили в Кремле.
6 сентября президент ознакомится с ходом военных стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» и проведет расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях.
VII Восточный экономический форум состоится 5–8 сентября 2022 г. на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, организатор форума – фонд «Росконгресс». На начало августа участие в нем подтвердили представители 40 стран, сообщал ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. В 2021 г. мероприятие собрало более 4000 участников из 58 стран, на полях форума было подписано 380 соглашений на сумму около 3 трлн руб.