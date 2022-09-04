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На ВЭФ приедут лидеры Мьянмы, Армении и Монголии

Ведомости

Пленарную сессию Восточного экономического форума (ВЭФ) вместе с президентом России Владимиром Путиным посетят премьер-министр временного правительства Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэне и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. Об этом в воскресенье сообщает пресс-служба Кремля.

Во Владивостоке Путин выступит на пленарной сессии ВЭФ 7 сентября. Тема форума в этом году — «На пути к многополярному миру», рассказали в Кремле. Представители Малайзии и Индии обратятся к участникам сессии с видеоприветствиями.

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«В течение дня также запланированы двусторонние встречи Владимира Путина с зарубежными лидерами, приглашенными на ВЭФ-2022. Состоится обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонней и региональной повестки дня», — добавили в Кремле.

6 сентября президент ознакомится с ходом военных стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» и проведет расширенное заседание президиума Госсовета по вопросам развития национальной туристической индустрии в современных условиях.

Делегации ряда недружественных России стран посетят ВЭФ в этом году, в частности речь идет о Японии и Южной Корее, рассказал ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

VII Восточный экономический форум состоится 5–8 сентября 2022 г. на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, организатор форума – фонд «Росконгресс». На начало августа участие в нем подтвердили представители 40 стран, сообщал ответственный секретарь оргкомитета ВЭФ Антон Кобяков. В 2021 г. мероприятие собрало более 4000 участников из 58 стран, на полях форума было подписано 380 соглашений на сумму около 3 трлн руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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