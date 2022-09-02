Путин предложил Совбезу обсудить повышение безопасности пунктов пропуска на границе
Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза рассмотреть меры по повышению эффективности и безопасности работы пунктов пропуска через границу, передает пресс-служба Кремля.
«У нас сегодня в повестке дня вопрос, который имеет прямое отношение и к безопасности, и к экономике. Звучит он так: о мерах по повышению эффективности деятельности государственных органов в сфере обустройства и технического оснащения пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации», — отметил президент.
После этого он передал слово главе Минпромторга Денису Мантурову.
В начале августа Путин подписал указ, в соответствии с которым один день службы военнослужащих органов ФСБ по охране границы РФ с ДНР, ЛНР и Украиной приравнивается к двум.
Время лечения из-за ранений и травм, полученных на этих же участках границы, засчитывается из расчета один месяц военной службы за два месяца. Указ вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 г., говорится в указе.
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