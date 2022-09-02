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Путин предложил Совбезу обсудить повышение безопасности пунктов пропуска на границе

Ведомости

Президент России Владимир Путин предложил членам Совбеза рассмотреть меры по повышению эффективности и безопасности работы пунктов пропуска через границу, передает пресс-служба Кремля.

«У нас сегодня в повестке дня вопрос, который имеет прямое отношение и к безопасности, и к экономике. Звучит он так: о мерах по повышению эффективности деятельности государственных органов в сфере обустройства и технического оснащения пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации», — отметил президент.

После этого он передал слово главе Минпромторга Денису Мантурову.

В начале августа Путин подписал указ, в соответствии с которым один день службы военнослужащих органов ФСБ по охране границы РФ с ДНР, ЛНР и Украиной приравнивается к двум.

Время лечения из-за ранений и травм, полученных на этих же участках границы, засчитывается из расчета один месяц военной службы за два месяца. Указ вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 г., говорится в указе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных