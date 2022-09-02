Путин предложил Совбезу обсудить повышение безопасности пунктов пропуска на границе

Время лечения из-за ранений и травм, полученных на этих же участках границы, засчитывается из расчета один месяц военной службы за два месяца. Указ вступает в силу со дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 г., говорится в указе.