Вставшие на воинский учет украинки не смогут покинуть страну с октября

«Изданный в прошлом году приказ минобороны № 313 значительно расширил список профессий, с которыми женщины должны вставать на военный учет. Однако в него были внесены изменения, и сейчас в нем осталось 14 специальностей. Впрочем, взятие на военный учет — это не мобилизация», — отметил Смилка.