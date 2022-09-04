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Вставшие на воинский учет украинки не смогут покинуть страну с октября

Ведомости

Украинки, вставшие на воинский учет, не смогут с 1 октября покинуть страну, сообщает издание «Суспильне» со ссылкой на юриста минобороны страны Владимира Смилку. Военнообязанными являются представительницы специальностей в 14 областях, в том числе телекоммуникации, химия, биология и другие.

«Изданный в прошлом году приказ минобороны № 313 значительно расширил список профессий, с которыми женщины должны вставать на военный учет. Однако в него были внесены изменения, и сейчас в нем осталось 14 специальностей. Впрочем, взятие на военный учет — это не мобилизация», — отметил Смилка.

Он подчеркнул, что страна «приближается к стандартам НАТО не только в оружии, но и в военном учете».

«Этот учет одинаков как для женщин, так и для мужчин. Они собирают необходимые документы и обращаются к руководителю своего предприятия, направляются в территориальные центры комплектования», — пояснил Смилка.

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По его словам, на военнообязанных женщин распространяются те же ограничения, что и на мужчин, однако за неисполнение приказа до конца года для них не предусмотрены штрафы.

Ранее Верховная рада поддержала внесенные президентом Украины Владимиром Зеленским законопроекты о продлении сроков проведения мобилизации и действия военного положения. Согласно законопроекту «О продлении срока действия военного положения на Украине», который Зеленский внес в парламент 12 августа, с 23 августа оно будет продлено на 90 суток. Аналогичные сроки устанавливаются и вторым документом — «О продлении сроков проведения общей мобилизации».

Военное положение на Украине было введено 24 февраля. Оно продлевалось каждый месяц, 22 мая украинский парламент продлил военное положение и мобилизацию сразу на три месяца.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Ее целями президент назвал помощь жителям Донбасса, демилитаризацию и денацификацию Украины. 3 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении ЛНР.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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