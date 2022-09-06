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Песков: для встречи Путина и Зеленского нужно выстроить фундамент договоренностей

Ведомости

К встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского должен быть выстроен фундамент договоренностей, о чем сейчас речь не идет, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Что касается встречи Путин-Зеленский, то здесь ничего не поменялось. Встреча ради встречи никому не нужна. Для того, чтобы такая встреча могла состояться и чтобы сама идея такой встречи была на повестке дня, нужно проделать работу и нужно построить фундамент тех договоренностей, которые можно зафиксировать на высшем уровне», – считает Песков (цитата по «РИА Новости»).

С начала спецоперации Россия и Украина провели четыре раунда переговоров, но после встречи в Стамбуле 29 марта процесс был заморожен. 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина фактически вышла из переговоров.

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После этого российские власти неоднократно заявляли, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной. При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что западные страны мешают этому процессу, накачивая Украину оружием и тем самым затягивая конфликт.

26 августа глава офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что президент Украины выступает против переговоров. По словам Подоляка, они в текущей ситуации станут «смертным приговором» для Украины. 2 сентября на сайте президента Украины был опубликован подписанный Зеленским указ, которым фактически упраздняется украинская делегация трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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