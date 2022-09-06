Песков: для встречи Путина и Зеленского нужно выстроить фундамент договоренностей

«Что касается встречи Путин-Зеленский, то здесь ничего не поменялось. Встреча ради встречи никому не нужна. Для того, чтобы такая встреча могла состояться и чтобы сама идея такой встречи была на повестке дня, нужно проделать работу и нужно построить фундамент тех договоренностей, которые можно зафиксировать на высшем уровне», – считает Песков (цитата по «РИА Новости»).