Песков: для встречи Путина и Зеленского нужно выстроить фундамент договоренностей
К встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского должен быть выстроен фундамент договоренностей, о чем сейчас речь не идет, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
«Что касается встречи Путин-Зеленский, то здесь ничего не поменялось. Встреча ради встречи никому не нужна. Для того, чтобы такая встреча могла состояться и чтобы сама идея такой встречи была на повестке дня, нужно проделать работу и нужно построить фундамент тех договоренностей, которые можно зафиксировать на высшем уровне», – считает Песков (цитата по «РИА Новости»).
С начала спецоперации Россия и Украина провели четыре раунда переговоров, но после встречи в Стамбуле 29 марта процесс был заморожен. 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина фактически вышла из переговоров.
После этого российские власти неоднократно заявляли, что Россия не отказывалась от переговоров с Украиной. При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что западные страны мешают этому процессу, накачивая Украину оружием и тем самым затягивая конфликт.
26 августа глава офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что президент Украины выступает против переговоров. По словам Подоляка, они в текущей ситуации станут «смертным приговором» для Украины. 2 сентября на сайте президента Украины был опубликован подписанный Зеленским указ, которым фактически упраздняется украинская делегация трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе.