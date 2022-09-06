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В Белоруссии изучат возможность лишения гражданства покинувших страну

Ведомости

Вопрос о том, достойны ли белорусы, покинувшие страну, оставаться ее гражданами, должен быть учтен в рамках законопроекта о гражданстве, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании по вопросам совершенствования законодательства о гражданстве и проведения амнистии. Об этом сообщает «БелТА».

«В рамках подготовленного законопроекта нужно еще раз посмотреть на тех, кто, выехав за границу, действует во вред государству и народу, совершая преступления. Такие известны, все до единого. Мы их знаем. Достойны ли эти люди оставаться гражданами Беларуси, если они сбежали из родной страны и фактически разорвали с ней связь?» – сказал президент. По словам Лукашенко, вопрос о лишении гражданства тех, кто уехал из страны, поднимали и депутаты, и граждане, поэтому сегодня и будет рассмотрен «этот вариант законопроекта».

На совещании министр внутренних дел Иван Кубраков заявил, что подготовленный МВД и другими ведомствами проект поправок в закон о гражданстве предусматривает утрату гражданства в целях обеспечения внутренней безопасности государства.

«Предусматривается возможность утраты лицом, находящимся за пределами Беларуси, белорусского гражданства, приобретенного в том числе и по рождению, при наличии вступившего в законную силу приговора суда Республики Беларусь, подтверждающего участие такого лица в экстремистской деятельности или причинения им тяжкого вреда интересам Республики Беларусь согласно перечню статей, которые будут изложены в законе. Предлагается, что такое решение будет приниматься главой государства по предложению комиссии по вопросам гражданства. В дальнейшем в отношении экстремиста, утратившего гражданство Беларуси, предлагается принимать решение о запрете въезда в страну на срок до 30 лет», – пояснил Кубраков. По его словам, МВД рассчитывает на «профилактический эффект» инициативы.

6 июля в верхней палате Совета республики Национального собрания обсуждалась инициатива, согласно которой граждан Белоруссии, покинувших страну, могут начать лишать гражданства, если будет доказана их причастность к экстремистской деятельности или нанесению тяжкого вреда государству.

В 2020 г. в Белоруссии прошли выборы президента. После выборов, по официальным итогам которых победил Лукашенко, в стране начались массовые протесты, которые сопровождались задержаниями. Оппозиция не признала результаты выборов, считая, что в действительности победила Светлана Тихановская. Результаты выборов также не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран. После окончания выборов МВД Белоруссии отметило, что страну покинули более 13 000 человек.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных