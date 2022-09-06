В Белоруссии изучат возможность лишения гражданства покинувших страну

«В рамках подготовленного законопроекта нужно еще раз посмотреть на тех, кто, выехав за границу, действует во вред государству и народу, совершая преступления. Такие известны, все до единого. Мы их знаем. Достойны ли эти люди оставаться гражданами Беларуси, если они сбежали из родной страны и фактически разорвали с ней связь?» – сказал президент. По словам Лукашенко, вопрос о лишении гражданства тех, кто уехал из страны, поднимали и депутаты, и граждане, поэтому сегодня и будет рассмотрен «этот вариант законопроекта».