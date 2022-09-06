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Елизавета II приняла отставку премьер-министра Джонсона

Ведомости

Королева Великобритании Елизавета II приняла отставку премьер-министра Бориса Джонсона, сообщила британская газета The Mirror со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

Джонсон произнес прощальную речь на Даунинг-стрит, после чего вместе с супругой отправился на аудиенцию к королеве в ее резиденцию в Шотландии, в замок Балморал. По данным издания, встреча заняла около 40 минут.

«Досточтимый член парламента Борис Джонсон сегодня утром получил аудиенцию у королевы и подал в отставку с поста премьер-министра и первого лорда казначейства, которая ее величеством была любезно принята», – выпустил Букингемский дворец заявление после встречи Елизаветы II и Джонсона.

Сразу после встречи с бывшим премьер-министром у королевы запланирована аудиенция с Лиз Трасс, которой будет предложено сформировать новое правительство, уточняет The Mirror.

5 сентября стало известно, что глава МИД Великобритании Трасс победила в борьбе за пост премьер-министра королевства и лидера правящей Консервативной партии по итогам внутрипартийного голосования, завершившегося 2 сентября. За кандидатуру Трасс отдали голоса 81 326 рядовых членов, ее конкурент, бывший министр финансов Риши Сунак, получил 60 399 голосов.

Выборы нового главы партии проходили после того, как 7 июля Борис Джонсон из-за серии скандалов заявил, что решил уйти в отставку.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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