Елизавета II приняла отставку премьер-министра Джонсона
Королева Великобритании Елизавета II приняла отставку премьер-министра Бориса Джонсона, сообщила британская газета The Mirror со ссылкой на заявление Букингемского дворца.
Джонсон произнес прощальную речь на Даунинг-стрит, после чего вместе с супругой отправился на аудиенцию к королеве в ее резиденцию в Шотландии, в замок Балморал. По данным издания, встреча заняла около 40 минут.
«Досточтимый член парламента Борис Джонсон сегодня утром получил аудиенцию у королевы и подал в отставку с поста премьер-министра и первого лорда казначейства, которая ее величеством была любезно принята», – выпустил Букингемский дворец заявление после встречи Елизаветы II и Джонсона.
Сразу после встречи с бывшим премьер-министром у королевы запланирована аудиенция с Лиз Трасс, которой будет предложено сформировать новое правительство, уточняет The Mirror.
5 сентября стало известно, что глава МИД Великобритании Трасс победила в борьбе за пост премьер-министра королевства и лидера правящей Консервативной партии по итогам внутрипартийного голосования, завершившегося 2 сентября. За кандидатуру Трасс отдали голоса 81 326 рядовых членов, ее конкурент, бывший министр финансов Риши Сунак, получил 60 399 голосов.
Выборы нового главы партии проходили после того, как 7 июля Борис Джонсон из-за серии скандалов заявил, что решил уйти в отставку.