Песков: после назначения Трасс премьером улучшения отношений с Британией ждать не стоит

«Если судить по заявлениям госпожи Трасс о нашей стране, которые она делала в свою бытность министром иностранных дел и кандидатом на этот пост [премьер-министра], то можно с большой долей уверенности предположить, что каких-либо изменений в лучшую сторону ждать не приходится», — сказал Песков.