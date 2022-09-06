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Песков: после назначения Трасс премьером улучшения отношений с Британией ждать не стоит

Ведомости

После назначения Лиз Трасс премьер-министром Великобритании отношения между Москвой и Лондоном вряд ли изменятся в лучшую сторону. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя победу Трасс на выборах премьера Великобритании.

«Если судить по заявлениям госпожи Трасс о нашей стране, которые она делала в свою бытность министром иностранных дел и кандидатом на этот пост [премьер-министра], то можно с большой долей уверенности предположить, что каких-либо изменений в лучшую сторону ждать не приходится», — сказал Песков.

Представитель Кремля не стал уточнять, намерен ли президент России Владимир Путин поздравлять Трасс с победой на выборах.

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Накануне Песков также заявлял, что Москва не ждет улучшения отношений с Лондоном после смены премьер-министра. «Не хотелось бы говорить, что эти изменения могут произойти к худшему, ибо худшего представить себе сложно», — отметил он.

5 сентября стало известно о победе главы МИД Великобритании Лиз Трасс в борьбе за пост премьер-министра Соединенного Королевства и лидера правящей Консервативной партии по итогам внутрипартийного голосования. Кандидатуру Трасс поддержали 81 326 рядовых членов, а ее конкурент, бывший министр финансов Риши Сунак, получил 60 399 голосов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных