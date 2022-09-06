Песков: после назначения Трасс премьером улучшения отношений с Британией ждать не стоит
После назначения Лиз Трасс премьер-министром Великобритании отношения между Москвой и Лондоном вряд ли изменятся в лучшую сторону. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя победу Трасс на выборах премьера Великобритании.
«Если судить по заявлениям госпожи Трасс о нашей стране, которые она делала в свою бытность министром иностранных дел и кандидатом на этот пост [премьер-министра], то можно с большой долей уверенности предположить, что каких-либо изменений в лучшую сторону ждать не приходится», — сказал Песков.
Представитель Кремля не стал уточнять, намерен ли президент России Владимир Путин поздравлять Трасс с победой на выборах.
Накануне Песков также заявлял, что Москва не ждет улучшения отношений с Лондоном после смены премьер-министра. «Не хотелось бы говорить, что эти изменения могут произойти к худшему, ибо худшего представить себе сложно», — отметил он.
5 сентября стало известно о победе главы МИД Великобритании Лиз Трасс в борьбе за пост премьер-министра Соединенного Королевства и лидера правящей Консервативной партии по итогам внутрипартийного голосования. Кандидатуру Трасс поддержали 81 326 рядовых членов, а ее конкурент, бывший министр финансов Риши Сунак, получил 60 399 голосов.
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