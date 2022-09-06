Лиз Трасс вступила в должность премьера Британии
Лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заняла пост премьер-министра страны после того, как королева Елизавета II попросила ее сформировать правительство, пишет газета The Independent.
Традиционная встреча нового премьера с монархом продлилась около 30 минут в шотландском замке Балморал, после чего Трасс выехала в свою резиденцию на Даунинг-стрит, где сделает свое первое заявление на своем новом посту.
Ранее сегодня Елизавета II приняла отставку прошлого премьера Бориса Джонсона.
5 сентября стало известно, что глава МИД Великобритании Трасс победила в борьбе за пост премьер-министра королевства и лидера правящей Консервативной партии по итогам внутрипартийного голосования, завершившегося 2 сентября. За кандидатуру Трасс отдали голоса 81 326 рядовых членов, ее конкурент, бывший министр финансов Риши Сунак, получил 60 399 голосов.
Выборы нового главы партии проходили после того, как 7 июля Борис Джонсон заявил, что решил уйти в отставку. Этому предшествовали серия скандалов из-за вечеринок в его резиденции во время карантина и последующее снижение рейтинга партии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после назначения Лиз Трасс премьером королевства отношения между Москвой и Лондоном, учитывая ее заявления, вряд ли изменятся в лучшую сторону.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.