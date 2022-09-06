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Лиз Трасс вступила в должность премьера Британии

Ведомости

Лидер Консервативной партии Великобритании Лиз Трасс заняла пост премьер-министра страны после того, как королева Елизавета II попросила ее сформировать правительство, пишет газета The Independent.

Традиционная встреча нового премьера с монархом продлилась около 30 минут в шотландском замке Балморал, после чего Трасс выехала в свою резиденцию на Даунинг-стрит, где сделает свое первое заявление на своем новом посту.

Ранее сегодня Елизавета II  приняла отставку прошлого премьера Бориса Джонсона.

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5 сентября стало известно, что глава МИД Великобритании Трасс победила в борьбе за пост премьер-министра королевства и лидера правящей Консервативной партии по итогам внутрипартийного голосования, завершившегося 2 сентября. За кандидатуру Трасс отдали голоса 81 326 рядовых членов, ее конкурент, бывший министр финансов Риши Сунак, получил 60 399 голосов.

Выборы нового главы партии проходили после того, как 7 июля Борис Джонсон заявил, что решил уйти в отставку. Этому предшествовали серия скандалов из-за вечеринок в его резиденции во время карантина и последующее снижение рейтинга партии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после назначения Лиз Трасс премьером королевства отношения между Москвой и Лондоном, учитывая ее заявления, вряд ли изменятся в лучшую сторону. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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