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Полянский рассказал о подготовленном Россией сюрпризе к заседанию СБ ООН

Ведомости

В Совете Безопасности ООН по запросу США и Албании пройдет обсуждение якобы имеющей место «фильтрации» украинцев на территории России, сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский.

Он отметил, что, «высосав пальцы до костей в поисках неудобной для нас темы, они настояли» на обсуждении этого вопроса. «Разумеется, и нам есть что сказать в ответ, припасли и кое-какие сюрпризы для наших бывших западных партнеров, пусть не расслабляются и не питают иллюзий, что нас можно застать врасплох», – заявил Полянский.

Также он рассказал о прошедшем заседании Совбеза ООН по теме обстрелов Запорожской АЭС. Первый зампостпреда отметил, что у России «изначально не было иллюзий» в отношении итогов миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Сложно было предположить, что г-н Гросси вдруг осмелится признать очевидное: станцию обстреливает Украина, ставя тем самым под угрозу безопасность всей Европы», – подчеркнул Полянский.

По данным на 7 сентября пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, за сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в регионе, границу пересекло свыше 16 000 граждан. По данным ООН, с начала специальной военной операции границу Украины пересекли 11 536 470 раз. При этом с 28 февраля в страну вернулись почти 5 млн граждан. Отмечается, что эта цифра отражает трансграничные перемещения, а не отдельных лиц.

3 сентября ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что беженцам, прибывшим на территорию России из Донбасса и с Украины, а также жителям пострадавших от боевых действий территорий оказана материальная помощь на сумму 11 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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