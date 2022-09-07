Полянский рассказал о подготовленном Россией сюрпризе к заседанию СБ ООН

Он отметил, что, «высосав пальцы до костей в поисках неудобной для нас темы, они настояли» на обсуждении этого вопроса. «Разумеется, и нам есть что сказать в ответ, припасли и кое-какие сюрпризы для наших бывших западных партнеров, пусть не расслабляются и не питают иллюзий, что нас можно застать врасплох», – заявил Полянский.