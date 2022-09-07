Полянский рассказал о подготовленном Россией сюрпризе к заседанию СБ ООН
В Совете Безопасности ООН по запросу США и Албании пройдет обсуждение якобы имеющей место «фильтрации» украинцев на территории России, сообщил в своем Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский.
Он отметил, что, «высосав пальцы до костей в поисках неудобной для нас темы, они настояли» на обсуждении этого вопроса. «Разумеется, и нам есть что сказать в ответ, припасли и кое-какие сюрпризы для наших бывших западных партнеров, пусть не расслабляются и не питают иллюзий, что нас можно застать врасплох», – заявил Полянский.
Также он рассказал о прошедшем заседании Совбеза ООН по теме обстрелов Запорожской АЭС. Первый зампостпреда отметил, что у России «изначально не было иллюзий» в отношении итогов миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
«Сложно было предположить, что г-н Гросси вдруг осмелится признать очевидное: станцию обстреливает Украина, ставя тем самым под угрозу безопасность всей Европы», – подчеркнул Полянский.
По данным на 7 сентября пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, за сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в регионе, границу пересекло свыше 16 000 граждан. По данным ООН, с начала специальной военной операции границу Украины пересекли 11 536 470 раз. При этом с 28 февраля в страну вернулись почти 5 млн граждан. Отмечается, что эта цифра отражает трансграничные перемещения, а не отдельных лиц.
3 сентября ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что беженцам, прибывшим на территорию России из Донбасса и с Украины, а также жителям пострадавших от боевых действий территорий оказана материальная помощь на сумму 11 млрд руб.