Россия оказала помощь беженцам из Донбасса и с Украины на 11 млрд рублей
Беженцам, прибывшим на территорию России из Донбасса и с Украины, а также жителям пострадавших от боевых действий территорий оказана материальная помощь на сумму 11 млрд руб., сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Беженцам с территории Украины и Донбасса выплачено по решению правительства РФ более 7,6 млрд руб. в качестве единовременной материальной помощи. На пострадавших территориях Украины аналогичная помощь оказана почти на 3,4 млрд руб.», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в Россию с территории Украины и Донбасса с февраля прибыли более 3,7 млн человек. Около половины приехавших в Россию являются жителями Донецкой и Луганской народных республик.
По последним данным ООН, с начала специальной военной операции границу Украины пересекли 11 536 470 раз. При этом с 28 февраля в страну вернулись почти 5 млн граждан. Отмечается, что эта цифра отражает трансграничные перемещения, а не отдельных лиц.
«Возвращение на Украину может быть маятниковым и не обязательно свидетельствует об устойчивом возвращении, поскольку ситуация на Украине остается крайне нестабильной и непредсказуемой», — отметили в ООН. В Европу с Украины уехали около 6,8 млн человек, говорится на сайте организации.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию, целями которой стали денацификация, демилитаризация Украины и освобождение ЛНР и ДНР. Министр обороны России Сергей Шойгу в августе заявил, что замедление темпов наступления российских войск в ходе специальной военной операции на Украине носит осознанный характер и обусловлено стремлением избежать жертв среди мирных граждан.