Россия оказала помощь беженцам из Донбасса и с Украины на 11 млрд рублей

«Возвращение на Украину может быть маятниковым и не обязательно свидетельствует об устойчивом возвращении, поскольку ситуация на Украине остается крайне нестабильной и непредсказуемой», — отметили в ООН. В Европу с Украины уехали около 6,8 млн человек, говорится на сайте организации.