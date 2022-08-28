В Россию с территории Донбасса и Украины прибыло более 3,7 млн беженцев

По последним данным ООН, с начала специальной военной операции границу Украины пересекли 11 536 470 раз. При этом с 28 февраля в страну вернулись почти 5 млн граждан. Отмечается, что эта цифра отражает трансграничные перемещения, а не отдельных лиц.