В Россию с территории Донбасса и Украины прибыло более 3,7 млн беженцев
Более 3,7 млн человек прибыло в Россию с территории Украины и Донбасса с февраля, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
«По последним данным, с февраля в РФ прибыли более 3,7 млн беженцев, включая 594 000 детей», — сообщил источник агентства.
Около половины приехавших в Россию являются жителями Донецкой и Луганской народных республик. По решению российского правительства беженцам оказана материальная помощь в размере 7,3 млрд руб., отмечает агентство. Накануне президент Владимир Путин своим указом установил для беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины ежемесячные выплаты, в том числе пенсионные, в 10 000 руб.
По последним данным ООН, с начала специальной военной операции границу Украины пересекли 11 536 470 раз. При этом с 28 февраля в страну вернулись почти 5 млн граждан. Отмечается, что эта цифра отражает трансграничные перемещения, а не отдельных лиц.
«Возвращение на Украину может быть маятниковым и не обязательно свидетельствует об устойчивом возвращении, поскольку ситуация на Украине остается крайне нестабильной и непредсказуемой», — отметили в ООН.
В Европу с Украины уехали около 6,8 млн человек, говорится на сайте организации.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию, целями которой стали денацификация, демилитаризация Украины и освобождение ЛНР и ДНР. Министр обороны России Сергей Шойгу в августе заявил, что замедление темпов наступления российских войск в ходе специальной военной операции на Украине носит осознанный характер и обусловлено стремлением избежать жертв среди мирных граждан.