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В Россию с территории Донбасса и Украины прибыло более 3,7 млн беженцев

Ведомости

Более 3,7 млн человек прибыло в Россию с территории Украины и Донбасса с февраля, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. 

«По последним данным, с февраля в РФ прибыли более 3,7 млн беженцев, включая 594 000 детей», — сообщил источник агентства.

Около половины приехавших в Россию являются жителями Донецкой и Луганской народных республик. По решению российского правительства беженцам оказана материальная помощь в размере 7,3 млрд руб., отмечает агентство. Накануне президент Владимир Путин своим указом установил для беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины ежемесячные выплаты, в том числе пенсионные, в 10 000 руб.

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По последним данным ООН, с начала специальной военной операции границу Украины пересекли 11 536 470 раз. При этом с 28 февраля в страну вернулись почти 5 млн граждан. Отмечается, что эта цифра отражает трансграничные перемещения, а не отдельных лиц.

«Возвращение на Украину может быть маятниковым и не обязательно свидетельствует об устойчивом возвращении, поскольку ситуация на Украине остается крайне нестабильной и непредсказуемой», — отметили в ООН.

В Европу с Украины уехали около 6,8 млн человек, говорится на сайте организации.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию, целями которой стали денацификация, демилитаризация Украины и освобождение ЛНР и ДНР. Министр обороны России Сергей Шойгу в августе заявил, что замедление темпов наступления российских войск в ходе специальной военной операции на Украине носит осознанный характер и обусловлено стремлением избежать жертв среди мирных граждан.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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