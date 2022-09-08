В Мелитополе сообщили об ударе ВСУ по штабу движения «Мы вместе с Россией»
Вооруженные силы Украины (ВСУ) вечером 7 сентября нанесли удар по Мелитополю и Бердянску на контролируемой России части запорожской области, пострадал также и штаб движения «Мы вместе с Россией». Об этом сообщил председатель движения, представитель пророссийской Военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
«Обстреливать мирных жителей в вечернее и ночное время – вот все, на что способна Украина», – написал он в своем Telegram-канале.
Позднее он записал видео у здания пострадавшего штаба, сообщив, что при атаке никто не пострадал.
Рогов также добавил, что обстрел произошел после публикации данных опроса о поддержке жителями Запорожской области референдума о вхождении в состав России Института социального маркетинга (ИНСОМАР).
Из результатов этого опроса следует, что в Запорожской области присоединение к России поддержал 71% опрошенных, по 6% захотели остаться в составе Украины и обрести независимость, 17% — затруднились ответить. В Херсонской области 63% жителей подконтрольных РФ территорий хотели бы войти в состав России, 11% предпочли бы остаться частью Украины, 7% – обрести независимость, еще 19% – затруднились с ответом.
Вчера секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что провести референдумы в Донбассе и на освобожденных территориях было бы правильно 4 ноября, в дату, которая «нас всех объединяет в пространство Русского мира, о котором мечтают жители Донбасса и освобожденных территорий».
Российские войска взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и Херсонскую область вскоре после начала специальной военной операции на Украине. С того момента регионы приступили к интеграции в правовое и экономическое поле России. 25 мая президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители Запорожской и Херсонской областей Украины могут обратиться за российским гражданством в упрощенном порядке.
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