В Мелитополе сообщили об ударе ВСУ по штабу движения «Мы вместе с Россией»

Из результатов этого опроса следует, что в Запорожской области присоединение к России поддержал 71% опрошенных, по 6% захотели остаться в составе Украины и обрести независимость, 17% — затруднились ответить. В Херсонской области 63% жителей подконтрольных РФ территорий хотели бы войти в состав России, 11% предпочли бы остаться частью Украины, 7% – обрести независимость, еще 19% – затруднились с ответом.