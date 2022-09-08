В Пентагоне оценили потери Украины в десятки тысяч убитых и раненых

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении ЛНР. Он добавил, что в настоящее время планово освобождается ДНР. Кроме того, под контролем российских военных находится вся Херсонская область. Большая часть Запорожской области, а также несколько районов Харьковской области тоже контролируются Россией.