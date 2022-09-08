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В Пентагоне оценили потери Украины в десятки тысяч убитых и раненых

Ведомости

С начала спецоперации России на Украине десятки тысяч украинских солдат были убиты и ранены. Об этом заявил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

«Они заплатили высокую цену потерь тысяч, десятков тысяч [человек] убитыми и ранеными», — сказал Милли на пресс-конференции на американской базе Рамштайн в Германии (цитата по ТАСС). 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин обозначил защиту жителей Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 

3 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил об освобождении ЛНР. Он добавил, что в настоящее время планово освобождается ДНР. Кроме того, под контролем российских военных находится вся Херсонская область. Большая часть Запорожской области, а также несколько районов Харьковской области тоже контролируются Россией. 

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Вместе с тем с конца августа вооруженные силы Украины начали попытку контрнаступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Минобороны РФ подтвердило информацию и заявило, что российские войска отразили атаку.

Ведомство также сообщало о больших потерях противника. По данным Минобороны, в результате попытки контрнаступления были уничтожены более 1200 украинских военнослужащих. 5 сентября ведомство сообщило о гибели еще 220 украинских военных под Николаевом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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