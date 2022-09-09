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Генсек НАТО: Украина перестанет существовать, если прекратит боевые действия

Ведомости

Украина потеряет свою независимость, если решит отказаться от боевых действий. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Если Россия прекратит боевые действия, то наступит мир, если Украина прекратит, то она перестанет существовать как независимое государство», — сказал Столтенберг (цитата по «РИА Новости»). 

Кроме того, он подчеркнул, что США будут продолжать оказывать Украине военную, финансовую и политическую поддержку, несмотря на энергетический кризис и рост цен. 

В последнее время в западных странах все чаще звучат высказывания об усталости граждан от военных действий на Украине и от последствий санкционного давления на Россию. Так, в августе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба даже утверждал, что некоторые западные страны ждут падения Киева в надежде, что тогда «проблема исчезнет сама собой».

В то же время Запад продолжает поставлять Киеву оружие. Накануне президент США Джо Байден одобрил новый военный пакет на $675 млн. Также в Пентагоне заявили, что выделят Украине и соседним с ней странам еще $2 млрд для обеспечения безопасности государств. 

Российские же власти говорят, что, накачивая Украину оружием, западные страны лишь затягивают конфликт и не дают Киеву принимать конструктивные решения.  

Власти Украины в свою очередь не желают возобновлять мирные переговоры с Россией и прекращать боевые действия. 26 августа глава офиса Зеленского Михаил Подоляк заявил, что президент Украины выступает против переговоров. По словам Подоляка, диалог в текущей ситуации станет «смертным приговором» для Украины. 

Также в конце августа украинские военные начали контрнаступление в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. Тогда в Минобороны России заявили, что российские войска отразили атаку. По данным ведомства, в результате были уничтожены более 1200 украинских военнослужащих. 

В начале сентября попытки продвинуться на Харьковском и Николо-Криворожском направлениях продолжились. Однако российские военные заявили, что действия Украины не увенчались успехом, противник понес большие потери. После этого, по данным Минобороны, Киев прекратил наступление на Николаево-Криворожском направлении. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных