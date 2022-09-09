Генсек НАТО: Украина перестанет существовать, если прекратит боевые действия

В последнее время в западных странах все чаще звучат высказывания об усталости граждан от военных действий на Украине и от последствий санкционного давления на Россию. Так, в августе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба даже утверждал, что некоторые западные страны ждут падения Киева в надежде, что тогда «проблема исчезнет сама собой».